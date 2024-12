O líder do principal partido de oposição da Geórgia foi detido pela polícia, esta quarta-feira, em Tbilisi. De acordo com o jornal Guardian, Nika Gvaramia foi retirado da sede do partido, arrastado e transportado em braços por alguns agentes da autoridade, tendo ficado inconsciente durante a intervenção das autoridades, que foi filmada por câmaras de televisão.

Foi o próprio partido, Coligação para a Mudança, que publicou o vídeo nas redes sociais, e deu conta de que o político foi colocado num carro da polícia enquanto “era agredido fisicamente e estava inconsciente”.

Footage – @NikaGvaramia212, one of our Coalition leaders, was dragged by the police and thrown into a detention car after getting physically assaulted and falling unconscious.

He verbally insisted to be allowed into the search of our members parties’ office, as he’s a lawyer. pic.twitter.com/U5yTCGZqPo — Coalition 4 Change ???????????????? (@CoalitionGEO) December 4, 2024

A comunicação social georgiana, citada pelo jornal Guardian, também dá conta de que terão sido invadidas outras sedes de partidos da oposição e organizações não-governamentais, revelando de que Aleko Elisashvili, líder de um movimento juvenil, e outros seis membros de partidos políticos acabaram detidos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O país está na sétima noite consecutiva de protestos espoletados pela decisão do governo georgiano que suspendeu as negociações para a adesão do país à União Europeia. Os protestos de pró-europeus nas ruas do país têm sido alvo de repressão policial e já na segunda-feira tinha sido detido outro dos principais líderes da oposição, Zurab Japaridze.

O Ministério georgiano da Administração Interna confirmou a detenção de sete pessoas, suspeitas de estarem a “organizar e liderar violência em grupo”, um crime que pode ter uma pena até aos nove anos de prisão no país, e no mesmo comunicado informou que 150 polícias ficaram feridos durante a última semana de protestos na capital georgiana, na sequência de confrontos com os manifestantes.

Nos protestos pró-União Europeia os georgianos continuam a exigir a repetição das eleições legislativas de 26 de outubro e, até ao momento, já foram detidas cerca de 300 pessoas.