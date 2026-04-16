Acompanhe o nosso liveblog sobre tensões internacionais

O Governo russo avisou esta quinta-feira que irá aplicar sanções económicas à Geórgia caso o país adira à União Europeia (UE).

“Não estou a dizer que queremos fazê-lo, mas dadas as novas exigências da UE, teríamos de incluir a Geórgia na lista de países com regimes hostis e prolongar as nossas sanções económicas, com todas as consequências que isso acarretaria para os produtores georgianos de água mineral, fruta, vinho e todos os produtos importados para o nosso país”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, numa conferência de imprensa.

Nos últimos anos, o partido no poder Sonho Georgiano, pró-russo, tem criticado continuamente as instituições da UE, apesar da promessa anterior do país de aplicar medidas para uma possível adesão.

O atual Governo tem implementado nos últimos anos medidas de repressão política e censura semelhantes às aplicadas pelo Kremlin (presidência russa), como a que foi imposta em relação aos designados “agentes estrangeiros”.

A lei em questão determina que organizações, meios de comunicação social e entidades similares que recebam pelo menos 20% de financiamento do estrangeiro se registem como “agentes de influência estrangeira”, como acontece na Rússia.

Tbilissi é candidata à adesão à UE desde dezembro de 2023, um passo consagrado na Constituição do país.

O país do mar Negro, mergulhado numa crise constitucional desde que o partido no poder, Sonho Georgiano, reivindicou a vitória nas eleições legislativas de outubro de 2024, suspendeu no mês seguinte as negociações com Bruxelas para a entrada da Geórgia na União Europeia até, pelo menos, 2028, desencadeando fortes protestos populares.

Moscovo perdeu a sua influência política no Cáucaso e preocupa-se com a direção política dos seus vizinhos do sul, como acontece com a Arménia.

“É de grande interesse para nós a direção que a liderança arménia está a tomar”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, no início de abril.

Em março, o Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, em Moscovo, onde apontou as incompatibilidades de ser membro da União Europeia com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) e a União Económica Eurasiática (UEEA), da qual a Rússia é membro.

A parte arménia respondeu com uma explicação sobre a suspensão da participação da Arménia na OTSC e reafirmou o seu compromisso com a aproximação com a UE, salientando que a decisão final entre a integração europeia e a UEEA deve cair aos cidadãos do país.