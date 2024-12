O relatório do Comité de Ética da Câmara dos Representantes a Matt Gaetz não será divulgado, segundo a AP, deixando sem resolução clara a investigação feita sobre alegações de conduta sexual imprópria do político que Donald Trump tinha escolhido para liderar o Departamento de Justiça.

A decisão do comité foi tomada no fim de novembro, mas a pressão dos democratas abriu porta a uma reconsideração. No entanto, com Gaetz a desistir do cargo para o qual havia sido nomeado por Presidente eleito dos EUA, o Partido Republicano defendeu que os resultados não deviam ser publicados, uma vez que a investigação terminou no momento em que o republicano deixou de ser um membro do Congresso. Esta posição foi também apoiada pelo presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, referindo que seria abrir um “precedente terrível”.

O líder do Comité de Ética, Michael Guest, defende que, já não sendo um membro do Congresso nem um dos nomes apontados para integrar a administração presidencial, não existe a mesma urgência para divulgar as conclusões da investigação. “Tenho sido firme quanto a isso. [Gaetz] já não é membro. Já não vai ser confirmado pelo Senado porque retirou a sua nomeação para procurador-geral”, sublinha o republicano.

De acordo com a Associated Press, há casos em que os relatórios de ética foram divulgados após a demissão de um membro da Câmara dos Representantes, mas são “extremamente raros”.

Foi a 21 de novembro que Matt Gaetz anunciou, nas redes sociais, a desistência de ser o próximo procurador-geral. “Não há tempo a perder em disputas desnecessárias. Vou retirar o meu nome da consideração para o cargo de procurador-geral”, escreveu.