O Conselho Superior de Defesa Nacional deu esta sexta-feira parecer favorável, por unanimidade, à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2025, após ponderar “a adequabilidade militar e exequibilidade financeira”, e aprovou um voto de louvor às Forças Armadas.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o Conselho Superior de Defesa Nacional, reunido esta sexta-feira em sessão ordinária no Palácio de Belém, em Lisboa, sob a presidência do chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, “deu parecer favorável, por unanimidade”, à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2025, “após ponderar a adequabilidade militar e exequibilidade financeira”.

Foi ainda efetuado “um ponto de situação” relativo ao apoio prestado por Portugal à Ucrânia, de acordo com a mesma nota.

O Conselho decidiu ainda, também por unanimidade, “expressar um voto de louvor às Forças Armadas, destacando o excelente desempenho das Forças Nacionais Destacadas em 2024, voto esse extensivo a todas as Forças Armadas pelo constante e excecional papel na sociedade portuguesa e pela projeção de Portugal no mundo”.