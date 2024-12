A maior acionista do Novo Banco, a Lone Star, quer avançar com a venda do banco em 2025 e, para concretizar tal objetivo, antecipou o fim do Acordo de Capital Contingente (CCA), destinado a injetar dinheiro no banco por parte do Fundo de Resolução sempre que o rácio de capital do banco caia abaixo dos 12%. Prevê-se que o acordo renda ao Estado e ao Fundo de Resolução 300 milhões de euros em dividendos no próximo ano, avança o Expresso esta sexta-feira.

A Lone Star abdicou de um pagamento do Fundo de Resolução e desistiu de um processo em tribunal para conseguir chegar ao acordo que permite que o fundo não tenha de pagar nada este ano. Já em 2025, quer o fundo quer o Estado recebem os tais dividendos que ascendem a 300 milhões de euros.

Em declarações ao Expresso, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que deu o seu aval ao acordo, classifica o processo como “um marco importante para o sistema financeiro português”. “Fecha-se de vez um processo longo e complexo e que trazia incertezas ao sistema financeiro, bem como para as contas públicas”, acrescentou.

Segundo Miranda Sarmento, com este acordo “consegue-se também um impacto direto positivo nas contas do Estado em torno dos €400 milhões e elimina-se um potencial impacto negativo de cerca de 500 milhões de euros”. Segundo o Expresso, o ministro refere-se ao facto de a utilização do mecanismo ter ficado abaixo do total que seria possível ter sido pago pelo Fundo. Eram disponibilizados 3890 milhões de euros e só foram gastos 3405 milhões de euros, sobrando cerca de 485 milhões de euros.

Falta o acordo ser aprovado em Assembleia Geral do Novo Banco, na qual estarão a Lone Star, que detém 75% do banco, o Fundo de Resolução, com 13%, e o Estado que tem uma participação de 12%.