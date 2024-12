Em atualização

A catedral da Notre Dame, em Paris, é reinaugurada este sábado e os mais de 50 chefes de Estado convidados para a cerimónia já começaram a chegar à cidade francesa. Emmanuel Macron recebeu no Trump e Zelensky no Palácio do Eliseu e, segundo o Le Figaro, o encontro que decorreu à margem das celebrações já terminou.

Macron começou por receber primeiro Donald Trump, naquela que é a primeira deslocação de Trump depois da vitória nas eleições norte-americanas. O Presidente ucraniano juntou-se mais tarde e o encontro entre os três durou cerca de meia hora.

O início da cerimónia está marcado para as 18h00, hora de Lisboa, à frente da catedral e vai começar com um discurso de Macron. De seguida, o arcebispo de Paris Laurent Ulrich baterá com o seu báculo nas portas fechadas da Notre Dame e a catedral responderá “cantando” por três vezes o salmo 121. À terceira vez, as portas deverão abrir-se e dar-se-á início a uma cerimónia dividida em três partes.

A primeira será o “despertar” do grande órgão, que é o maior de França, com oito mil tubos. Depois, ouvir-se-á o canto dos ofícios, em que serão entoados vários salmos e orações e, por fim, o arcebispo dará a benção final e o coro cantará Te Deum, um hino latino.