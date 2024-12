O candidato presidencial de extrema-direita da Roménia, Calin Georgescu, esteve este sábado à porta de uma assembleia de voto fechada para denunciar a decisão judicial de anular a primeira volta das eleições, em que surgiu como favorito. O Tribunal Constitucional cancelou na sexta-feira as eleições presidenciais na Roménia, depois de investigações terem revelado uma alegada interferência da Rússia, através das redes sociais, para promover Georgescu.

“Hoje [este sábado] é o Dia da Constituição e já não há nada constitucional na Roménia. Estou aqui em nome da democracia”, disse Georgescu, de 62 anos, em Mogosoaia, nos arredores de Bucareste.

O Supremo Tribunal alegou o uso ilegal de tecnologias digitais, incluindo Inteligência Artificial (IA), assim como fontes de financiamento não declaradas. Sem nomear Georgescu, o tribunal disse que um candidato recebeu “tratamento preferencial” nas plataformas de redes sociais, distorcendo a vontade expressa dos eleitores.

Apesar de ser um outsider político que declarou zero gastos de campanha, Georgescu liderou as sondagens na primeira volta, a 24 de novembro, e este sábado, não fora a decisão judicial, teria defrontado a candidata reformista Elena Lasconi, na segunda volta.

Na primeira volta, concorreram 13 candidatos neste país membro da União Europeia (UE) e da NATO, cujo resultado foi dominado por inúmeras controvérsias, incluindo uma recontagem da votação ordenada pelo mesmo tribunal. Agora, estão ainda por ser definidas novas datas para a repetição da eleição presidencial.

O Presidente romeno, Klaus Iohannis, afirmou, numa declaração que assinala o Dia da Constituição, que o país se encontra “num momento de profunda responsabilidade para com os valores que caracterizam a nação”.

“A Constituição Romena define o quadro dentro do qual o Estado e a vida política funcionam, servindo de escudo contra as ameaças à democracia”, disse. “Em tempos turbulentos, as instituições do Estado são chamadas a agir com calma, sabedoria e respeito pela lei, pela Constituição e pela democracia.”

Tal como Georgescu, também George Simion, o líder de 38 anos da Aliança para a Unidade dos Romenos (extrema-direita), considera que a anulação das eleições equivalia a um ataque contra a democracia. “É o Dia da Constituição. É um dia significativo para os romenos. É um dia em que os romenos deveriam ter votado livremente”, disse Simion.

Depois de Georgescu ter liderado inesperadamente as sondagens na primeira volta, o seu sucesso deixou muitos observadores políticos a perguntarem-se como é que a maioria das sondagens locais o tinham colocado atrás de pelo menos cinco outros candidatos antes da votação. Muitos observadores atribuíram o seu sucesso à sua conta na rede social TikTok, que conta agora com 6,2 milhões de gostos e 565 mil seguidores.

Mas alguns especialistas suspeitaram que o número de seguidores online de Georgescu foi artificialmente inflacionado, antecipando as conclusões dos serviços secretos romenos, que apontaram para recebimento preferencial por parte do TikTok, relativamente a outros candidatos.

No sábado, os procuradores romenos realizaram rusgas a três propriedades em Brasov ligadas a Bogdan Peschir, suspeito de financiar ilegalmente uma campanha de promoção de Georgescu. As operações basearam-se em suspeitas de corrupção eleitoral, branqueamento de capitais e fraude cibernética, disseram os procuradores. Os serviços secretos alegaram que Peschir pagou 381 mil dólares (361 mil euros) aos utilizadores do TikTok para promoverem o conteúdo de Georgescu na plataforma de propriedade chinesa.

As autoridades dos serviços de informação disseram que as informações obtidas “revelaram uma campanha de promoção agressiva” para aumentar e acelerar a popularidade de Georgescu. Contudo, não existe uma ligação clara entre Peschir e a alegada interferência russa e Moscovo continua a negar qualquer interferência na Roménia.