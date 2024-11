Călin Georgescu. Quem é o romeno pró-Putin que pode chegar a Presidente e acabar com o apoio a Kiev

Ainda antes da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Georgescu tinha deixado críticas à NATO, ao afirmar em 2021 que a colocação de sistemas de mísseis norte-americanos no sul da Roménia era “uma vergonha para a diplomacia” e um desafio à Rússia, mais do que uma medida de paz. Olhando para dentro, classificou Ion Antonescu — o líder romeno durante a II Guerra Mundial, colaboracionista do regime nazi na Roménia — e Corneliu Codreanu — líder do movimento antissemita romeno Guarda de Ferro, dos anos 20 e 30 — como “heróis nacionais”. Criticado, recusou as acusações de apologia do fascismo.

O acumular de afirmações polémicas fez com que fosse expulso da AUR, em 2022. Sergiu Mișcoiu, diretor do centro de cooperação internacional da Universidade Babeș-Bolyai, na Roménia, explica ao Observador que o afastamento de Georgescu foi uma tentativa do partido se “institucionalizar e polir” e tornar-se menos radical nas eleições. “Isto criou um vazio na oferta política que foi preenchido por Georgescu”, aponta Mișcoiu. Mas o corte de laços entre Georgescu e a AUR não foi definitivo. O candidato da AUR, George Simrion, conquistou um quarto lugar nas presidenciais, com 13,87% (nas sondagens, rondava os 16% e a possibilidade de chegar à segunda volta) e no seu discurso na noite eleitoral apelou ao voto em Georgescu na segunda volta.

Falando nas sondagens, o Center for European Policy Analysis destaca que as sondagens na Roménia são pouco fiáveis. Ainda assim, a vitória de Georgescu surpreendeu: o seu nome nunca apareceu nas projeções de candidatos à segunda volta, as suas intenções de voto não passavam dos 10%, nos cenários mais animadores e o seu nome continuava ausente das primeiras projeções da noite eleitoral. A sua ascensão meteórica ao longo da noite eleitoral de domingo foi uma combinação de múltiplos fatores internos, mas também externos.

A “tempestade perfeita”: o TikTok, a inflação, a inconstitucionalidade da extrema-direita e a mão do Kremlin

Călin Georgescu passou despercebido nos media mainstream: participou em debates, mas deu poucas entrevistas a jornais e televisões e não teve a mesma cobertura mediática dos restantes partidos. Mas, no TikTok, a sua campanha corria a todo o gás. Com mais de 300 mil seguidores e 4 milhões de gostos, Georgescu partilhou dezenas de vídeos, desde excertos dos debates eleitorais a vídeos com mais produção, como aquele em que anda a cavalo e pratica desporto — não muito diferente de imagens protagonizadas por Vladimir Putin no passado. Os escassos eventos de campanha limitaram-se a zonas rurais, cuidadosamente selecionadas.