Vitória de candidato pró-Putin na primeira volta das eleições da Roménia coloca TikTok em xeque na Europa. Porquê?

Eurodeputados, com pouca “paciência”, voltam a pedir para ouvir CEO do TikTok

A audição do TikTok no Parlamento Europeu durou pouco mais de uma hora, mas foi o suficiente para deixar os eurodeputados inquietos. No final da segunda ronda de perguntas, Dirk Gotink, do Partido Popular Europeu, deu voz à insatisfação quanto às respostas e avisou que a paciência tinha “um limite”. E pediu ao Parlamento para “parar de ser tão paciente” com Brie Pegum e Caroline Greer. Ainda assim, e apesar de pedidos para as responsáveis serem mais claras e “precisas”, nada mudou durante a terceira e última ronda de questões.

A “muita frustração na sala”, que se sentiu até ao final da audição, continuou depois nas redes sociais. Dan Barna, do grupo Renovar a Europa, partilhou no Facebook uma mensagem em que acusou o TikTok de não assumir “qualquer responsabilidade pela manipulação clara e documentada a favor do candidato pró-russo Călin Georgescu” e disse que “as respostas das representantes da empresa foram mais evasivas do que as de um político confrontado com um assunto incómodo na televisão”.

O eurodeputado não foi o único a mostrar descontentamento. Valérie Hayer, presidente do Renovar a Europa, enviou uma carta à presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para reiterar o pedido de audição ao CEO do TikTok, Shou Zi Chew. No documento, essa inquirição é justificada pelas “importantes preocupações [que têm sido levantadas] relativamente ao papel do TikTok no processo eleitoral”. “As alegações sugerem que os algoritmos do TikTok podem ter amplificado conteúdos do candidato de extrema-direita e pró-Rússia Călin Georgescu, potencialmente influenciando o resultado das eleições”, lê-se no documento, que defende que “o que aconteceu na Roménia é mais um sinal de alerta: a desinformação pode acontecer em toda a Europa com consequências muito prejudiciais”.

O TikTok volta à agenda do Parlamento Europeu numa reunião plenária que está marcada para o próximo dia 17. Nessa altura, os eurodeputados deverão debater a “desinformação e informações falsas nas redes sociais, como X e TikTok”, bem como “riscos relacionados com a integridade eleitoral na Europa”.