Depois da conquista da segunda cidade do país, Aleppo, há cerca de uma semana, a coligação de rebeldes demorou pouco mais de um dia a conquistar o resto da Síria. No sábado tomaram Palmira e Homs e na madrugada de domingo chegaram a Damasco com pouca ou nenhuma resistência por parte do exército. Bashar al-Assad fugiu de avião e o seu paradeiro é desconhecido.

Na ruas da capital, populares festejam o fim do regime da família Assad que durou meio século. Este é também um novo capítulo na guerra civil da Síria que começou em 2011.

O presidente eleito dos Estados Unidos defende que o país não deve intervir neste conflito. Donald Trump diz que o regime sírio caiu porque a Rússia deixou de o apoiar.