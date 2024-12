Tinha estado de manhã a ver o jogo da equipa Sub-21 com o Sparta Praga em Carrington, marcou mais tarde presença no habitual camarote dos diretores em Old Trafford para assistir ao encontro do conjunto principal com o Nottingham Forest para a Premier League. Até aqui, Dan Ashworth estava apenas a ter mais um dia como diretor desportivo do Manchester United. A partir daí, foi tudo menos “normal” no seu dia. Poucas horas depois, estava despedido. Se a maneira como a formação de Ruben Amorim perdeu para a principal revelação da época em Inglaterra era o grande assunto, a saída do dirigente assumiu protagonismo.

Por um lado, e ao contrário do que costuma acontecer nos principais clubes ingleses, tudo se passou quase à vista dos jornalistas. Como relatam alguns meios que estavam presentes na sala de conferência depois do encontro, como o Manchester Evening News, Dan Ashworth deixou o espaço com um segurança atrás na companhia de Collette Roche, diretora de operações do clube, evitou qualquer contacto visual com os presentes, seguiu em frente sem ouvir ninguém e já não rumou pelo caminho feito pelos diretores no estádio. Por outro, é uma decisão quase caricata tendo em conta que o Manchester United esperou cinco meses para contar com o antigo responsável do Newcastle para depois demiti-lo… cinco meses depois.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dan Ashworth will be leaving his role as Sporting Director of Manchester United by mutual agreement.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 8, 2024

De forma quase imediata, surgiu uma ligação entre Ashworth e Ruben Amorim. Estaria a recente chegada do treinador português ligada à saída do diretor desportivo? Diretamente, não. Indiretamente, em parte sim. E foi na contratação do antigo técnico do Sporting que se viram três pormenores que mostraram a relação cada vez mais fria entre a administração dos red devils e o agora antigo dirigente britânico.

Ponto 1: Ashworth nunca alinhou na ideia de contratar Ruben Amorim. De acordo com o The Athletic, que faz um longo texto sobre os motivos que levaram à demissão do diretor desportivo, Jim Ratcliffe, dono do clube que mesmo tendo uma posição minoritária tem um papel muito mais operacional e interventivo em toda a máquina, quis ouvir o dirigente sobre sucessores de Erik ten Hag (a quem tinha renovado contrato no final da última temporada). Sugestões? Eddie Howe (Newcastle), Marco Silva (Fulham), Thomas Frank (Brentford) e Graham Potter (sem clube, neste caso numa ótica interina até ao final da época). Ponto comum entre todos? A experiência de Premier League, tida por Ashworth como fundamental no atual contexto. O Manchester Evening News ainda acrescentou o nome de Gareth Southgate, antigo selecionador inglês, na lista apresentada mas acabou por imperar a linha de pensamento de Omar Berrada, CEO do United.

???? JUST IN! Dan Ashworth wanted Man Utd to hire Gareth Southgate, but the club opted for Ruben Amorim instead, per Samuel Luckhurst. Yeah, wanting Gareth Southgate is a sackable offense itself. pic.twitter.com/ZY9dYhwRao — UF (@UtdFaithfuls) December 8, 2024

Ponto 2: Omar Berrada, contratado ao Manchester City numa mudança que se tornou efetiva apenas no início da presente época, deslocou-se a Lisboa para negociar “de igual para igual” com a SAD do Sporting e o próprio agente de Ruben Amorim, sendo que Dan Ashworth, que segundo as notícias iniciais estaria também nessa fase em Portugal para concluir a operação, foi designado para permanecer em Carrington nessa fase para acompanhar a equipa de perto e dar apoio ao técnico interino, Ruud van Nistelrooy, que no plano interno era visto como um líder a prazo tendo em conta as ideias de Amorim para a futura equipa técnica.

Ponto 3: Ashworth esteve no leque de responsáveis que recebeu Ruben Amorim no primeiro dia no clube, a par de Omar Berrada e de James Wilcox, diretor técnico do clube, mas não marcou presença nos dias seguintes, com a justificação de que tinha compromissos familiares há muito marcados e que não lhe permitiam acompanhar o português nessa fase de apresentação a todas as equipas dos red devils (sendo que Berrada, no dia seguinte à chegada, veio curiosamente a Lisboa, onde marcou presença num painel na Web Summit). Sem nunca ter existido propriamente um “choque”, ficava evidente que Ashworth não via em Amorim soluções para os problemas do United… e que Berrada tinha funções que atravessavam o seu campo.

Estando “livre” no mercado, Dan Ashworth, de 53 anos, já começou a ser apontado a outros clubes tendo em conta ainda o bom trabalho que fez no Newcastle, sendo que o Arsenal é uma dessas possibilidades depois da saída de Edu Gaspar – com essa “vantagem” de Richard Garlick, diretor de operações, ser alguém próximo após terem trabalhado juntos no West Bromwich Albion (embora, de acordo com o The Athletic, não existir ainda qualquer contacto nesse sentido). Uma coisa é certa: a passagem para o Manchester United com a presença de um CEO com as características de Omar Berrada estava destinada ao insucesso e, a certa altura, o próprio Ashworth terá confidenciado que, se soubesse da saída de Amanda Staveley do controlo do Newcastle mais cedo, possivelmente não teria deixado o clube do norte de Inglaterra na última época.

????????????| JUST IN: Dan Ashworth felt sidelined from big decisions at #mufc, almost from day one with Omar Berrada and Sir Dave Brailsford calling the shots. The tipping point was the Ruben Amorim appointment. Ashworth wanted a British coach, Gareth Southgate. [@alex_crook] pic.twitter.com/WGZjChpvz5 — centredevils. (@centredevils) December 8, 2024

“Dan Ashworth deixará de exercer o papel de diretor desportivo do Manchester United, por mútuo acordo. Gostávamos de agradecer ao Dan o seu trabalho e apoio neste período de transição do clube e desejar-lhe o melhor para o futuro”, escreveu o clube em comunicado no domingo de manhã, confirmando todas as notícias que começaram a sair ainda na noite de sábado. “O Manchester United tornou-se medíocre. Não é de elite e é suposto ser um dos melhores clubes de futebol do mundo. Temos de tomar algumas decisões difíceis e impopulares. Se nos esquivarmos às decisões difíceis, nada vai mudar”, tinha escrito Jim Ratcliffe na revista “United We Stand”, numa mensagem forte para o momento do clube e a necessidade de resposta.

"That statement is weak" ???? Gary Neville believes Manchester United should be honest with fans about Dan Ashworth's exit after just five months as Sporting Director ????️ [???? NBC Sports] pic.twitter.com/OzQ44gNTRi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 9, 2024

Ashworth sai depois de um mercado onde o Manchester United gastou cerca de 220 milhões de euros com uma nova política de contratações, garantindo não apenas jogadores pedidos por Erik ten Hag (Matthijs De Ligt, Joshua Zirkzee ou Noussair Mazraoui) mas também nomes com potencial para se tornarem estrelas mundiais nos próximos anos, sendo Leny Yoro um exemplo paradigmático disso mesmo. No entanto, caiu menos de meio ano após assumir funções por algo onde era visto como um dos melhores: montar estruturas em equipas de futebol que permitissem dar resposta a todas as necessidades para dar todas as condições à parte técnica para chegar aos objetivos desportivos. Agora, de forma natural, Omar Berrada assume um outro papel mais abrangente no Manchester United, sendo que Amorim ganha também “espaço”.

"Questions will be raised over INEOS' leading of football operations" ????️ Melissa Reddy discusses why Dan Ashworth left Man United ???? pic.twitter.com/LWcib5b4gg — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 9, 2024

Com as primeiras semanas e jogos no cargo, o treinador português vai percebendo aquilo que tem no atual plantel, aquilo do qual pode (ou quer) abdicar e aquilo que necessita já no mercado de transferências que abre no início do ano, tendo assim uma ligação direta com Berrada para reforçar a equipa. Para já, a maior prioridade é outra: resultados. E se a derrota em casa com o Nottingham Forest foi um passo atrás naquele que era o caminho que estava a fazer nos red devils, as próximas semanas não prometem facilidades tendo em conta o número de jogos e as teóricas dificuldades entre 12 e 30 de dezembro: Viktoria Plzen (Liga Europa, fora), Manchester City (Premier, fora), Tottenham (Taça da Liga, fora), Bournemouth (Premier, casa), Wolverhampton (Premier, fora) e Newcastle (Premier, casa). A seguir, 2025 começa com mais uma deslocação no Campeonato inglês e logo a Anfield, para defrontar o líder Liverpool (5 de janeiro).

???????? – Ruben Amorim: "I had this and worse at Sporting in the beginning. "THIS WILL TURN AROUND." Yes, Boss. ❤️ pic.twitter.com/IMyA9Hq578 — UF (@UtdFaithfuls) December 7, 2024