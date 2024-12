As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um idoso, com cerca de 90 anos, que foi dado como desaparecido, esta segunda-feira, do lar da Santa Casa da Misericórdia de Mora, no distrito de Évora, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado aquela força de segurança, cerca das 18h30.

Após o alerta, segundo a Guarda, iniciaram-se as buscas para encontrar o idoso, envolvendo a GNR, com várias valências e bombeiros da corporação de Mora.