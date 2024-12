Em atualização

Shergili Farjiani, um dos cinco reclusos que fugiu de Vale de Judeus, foi capturado esta terça-feira em Itália, avança a CNN Portugal e confirma a Polícia Judiciária em comunicado enviado às redações.

A Polícia Judiciária diz que Shergili Farjiani foi recapturado depois de um “persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação e de recolha de informação”. Deverá ser agora transferido para Portugal, ao abrigo do processo de transferência de prisioneiros na União Europeia.

De acordo com a CNN Portugal, Shergili Farjiani foi recapturado na zona de Pádua, na região norte de Itália, durante uma operação policial. O homem já estava integrado, segundo o mesmo órgão, noutro grupo criminoso que foi alvo de buscas. As autoridades italianas identificaram-no posteriormente e perceberam que o georgiano tinha um mandado de detenção no sistema da Europol.

“A operação policial contou com a colaboração das autoridades italianas para recapturar este cidadão georgiano com extensa carreira criminal, como crimes de furto violento e falsificação de documentos”, indica ainda a PJ. Segundo o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária já tinha informado as autoridades espanholas e italianas sobre a possibilidade de o recluso estar num dos países.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Shergili Farjiani é o terceiro recluso a ser capturado pelas autoridades após a fuga de Vale de Judeus a 7 de setembro, após Fábio Loureiro (conhecido como Fábio Cigano) e Fernando Ferreira. A monte ainda continuam o britânico Mark Roscaleer e o argentino Rodolf Lohrmann, conhecido como ‘El Ruso’.

Com nacionalidade georgiana, de 40 anos, Shergili Farjiani foi condenado a sete anos pela prática de crimes de furto, violência depois da subtração e falsificação de documentos. Dos fugitivos de Vale de Judeus era aquele que tinha a pena menos pesada e deverá ser colocado na prisão de Monsanto, em Lisboa.

Fábio Loureiro e Fernando Ferreira também já foram recapturados

Fábio Loureiro foi o primeiro fugitivo de Vale de Judeus a ser recapturado, a 7 de outubro, em Tânger, em Marrocos. O homem foi condenado a uma pena de 25 anos pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injúria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal.

Neste momento, Fábio Loureiro ainda aguarda extradição para Portugal detido numa prisão da capital marroquina, Rabat.

Por sua vez, Fernando Ferreira foi recapturado a 22 de novembro, em Portugal, mais concretamente em Castanheira da Chã, no distrito de Montalegre, na região de Trás os Montes. O homem estava condenado a 25 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto. Já foi transferido, para a prisão de Monsanto, em Lisboa.

Também Shergili Farjiani deverá, assim que chegar a Portugal, ser transferido para a prisão de Monsanto.