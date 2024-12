O parlamento dos Açores aprovou esta terça-feira um voto de protesto do BE contra a exclusão dos imigrantes residentes na Região do acesso ao subsídio social de mobilidade e o PSD anunciou que vai propor alterações à lei.

O voto de protesto apresentado pelo deputado único do BE António Lima foi aprovado por maioria, com votos a favor do PS (22), BE (um), IL (um) e PAN (um) e as abstenções do PSD (22), Chega (cinco), CDS-PP (dois) e PPM (um).

António Lima lembrou que em 2015, “com o objetivo de assegurar a coesão social e territorial”, foi criado o subsídio social de mobilidade, que garantiu a todos os residentes nos Açores a possibilidade de viajarem para o continente com um custo máximo de 134 euros.

“Durante nove anos, todos os cidadãos e todas as cidadãs com residência nos Açores acederam ao subsídio social de mobilidade em condições idênticas, independentemente do seu país de origem”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Disse, no entanto, que em novembro deste ano, “sem que tenha havido qualquer alteração legislativa ou regulamentar sobre esta matéria, imigrantes com residência nos Açores passaram a ser impedidos de aceder ao subsídio social de mobilidade”.

António Lima, que falava na sessão legislativa de dezembro do parlamento regional açoriano, que começou esta terça-feira na Horta, na ilha do Faial, referiu que, “de um momento para o outro, sem qualquer explicação, estas pessoas que sempre tiveram acesso ao subsídio social de mobilidade, deixaram de o ter”.

No debate, o deputado Joaquim Machado (PSD) disse tratar-se de uma “matéria sensível”, daí que o partido esteja “ao lado da solução” e esta semana irá apresentar uma anteproposta de lei para que “todos os residentes na Região Autónoma dos Açores, independentemente da sua nacionalidade, possam e devam ficar abrangidos pelo subsídio social de mobilidade”.

José Pacheco (Chega) disse que é contra o atual modelo de subsídio de mobilidade e recebeu com “grande estranheza” que um imigrante residente no arquipélago dos Açores seja excluído da medida.

Pelo PS, Luís Leal, lembrou que enquanto o seu partido esteve no Governo da República “em matéria de subsídio de mobilidade havia pelo menos duas garantias”: que era para todos os residentes, incluindo imigrantes, e que, no máximo, pagavam 134 euros por cada viagem de ida e volta para o continente.

Pedro Pinto, parlamentar do CDS-PP, disse que o partido não se revia no voto de protesto, porque o BE “tenta passar a mensagem escandalosa de que todos os imigrantes foram excluídos” do subsídio de mobilidade, quando “60% dos imigrantes” têm acesso à medida.

Pelo PPM, Paulo Margato, que substitui o deputado João Mendonça, apontou que o BE é “pouco rigoroso na redação do texto”, porque “os imigrantes não estão todos excluídos” do referido subsídio.

“Nós fomos surpreendidos no dia 08 de novembro, [quando] contactados por uma agência de viagem, que nos informou que recebeu dos CTT uma comunicação de que, a partir desse momento, os cidadãos nacionais de países terceiros deixam de beneficiar do subsídio social de mobilidade”, adiantou na semana passada à agência Lusa Leoter Viegas, presidente da Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA).

Segundo o dirigente, o subsídio social de mobilidade só passou a abranger cidadãos portugueses, da União Europeia (UE), dos Estados que fazem parte do Acordo de Schengen (Noruega, Islândia, Lichtenstein e Suíça) e dos Estados onde a UE e Portugal têm acordos de cooperação e de amizade (caso do Brasil).

Também na semana passada, o Governo da República disse que está a trabalhar na legislação do modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade para evitar situações de desigualdade entre residentes, mas assegurou que se limitou a aplicar a lei.

O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) também defendeu uma “clarificação” da lei que regula o subsídio social de mobilidade, de forma a garantir que “todos os residentes” na região tenham direito àquele apoio independentemente da nacionalidade.