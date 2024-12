Um almirante de braço dado com D. João II e "3 anos de transformação": última Revista da Armada do mandato só fala de Gouveia e Melo

Na última Revista da Armada do ano, e no último mês do mandato como Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Gouveia e Melo surge na contracapa, de braço dado com D. João II, e com a certeza de que o rei, conhecido como “o Príncipe Perfeito” e um dos grandes responsáveis pela exploração marítima, “não hesitaria em trocar ideias” com o almirante. Durante toda a revista é feito um balanço dos últimos anos de mandato, onde o almirante é referido muitas vezes e o próprio sublinha vitórias e aponta para o futuro. Há três anos, na despedida do anterior almirante, a contracapa nem sequer era personalizada.

A revista, edição do mês de dezembro, foi publicada já depois da notícia de que o almirante Gouveia tinha comunicado ao Conselho do Almirantado que está indisponível para continuar mais dois anos na chefia do Estado-Maior da Armada — numa altura em que surge em primeiro lugar nas sondagens para as eleições presidenciais de 2026 e quando a decisão foi vista como mais um passo na intenção de se candidatar a Belém.

Agora, a revista tem na capa a indicação que foram “três anos de transformação” — exatamente o tempo de mandato de Gouveia e Melo — e traz no interior uma mensagem do almirante, em jeito de balanço, onde escreve que “o Natal é sinónimo de família e de união, mas é, também, uma oportunidade para refletirmos sobre o caminho que percorremos, as dificuldades que sentimos e as vitórias que alcançámos”.

Além de um agradecimento extensível a todos (“militares, militarizados, civis e polícias marítimos”), deixa a garantia de que “muito foi realizado” e que tal deve ser motivo de orgulho, mas também explica pormenorizadamente os feitos conseguidos em várias dimensões, desde a “melhoria das condições dos militares” na qual destaca o aumento salarial e o suplemento de embarque, à “transição para a Marinha digital” que diz ser uma “evidência” e até a participação em operações em que, sublinha, a Marinha foi “essencial no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas e à imigração ilegal”.

“Quando me aproximo da última faina, sinto-me tranquilo e confiante porque vou deixar o navio pronto, focado, útil, significativo e tecnologicamente mais preparado para enfrentar uma nova navegação”, escreve o almirante, crente de que “o futuro da Marinha é extremamente promissor” e “o rumo será mantido firme, com a máquina ‘a vante toda a força’”. Nas despedidas, deixa ainda uma mensagem para que se deixe “esteira” para que “as novas gerações” sigam.

Toda a edição da revista é uma espécie de resumo do mandato do almirante, numa visão generalizada sobre aquilo que foi conquistado no último mandato em várias dimensões, de tal forma que a expressão “três anos”, além de fazer capa, surge 20 vezes ao longo de toda a edição.