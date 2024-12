O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta do hospital de São Paulo onde foi operado de urgência na terça-feira a uma hemorragia intracraniana, anunciaram este domingo os seus médicos.

“Estou inteiro (…) vou para casa”, disse Lula, interrompendo uma conferência de imprensa com a equipa médica do hospital. Agradeceu as orações pela seu recuperação “e também aqueles que tinham ódio estão perdoados”.

“Estou aqui vivo, inteiro, com mais vontade de trabalhar”, afirmou o político de 79 anos, que disse ainda ter “energia de 30” e vontade “para construir esse país”. “É este Lula que volta inteiro para cuidar do Brasil.”

Muito obrigado pelas orações. E quem só tem ódio, tá perdoado. Eu estou aqui, vivo, inteiro e com mais vontade de trabalhar. pic.twitter.com/uWCztOo3jl — Lula (@LulaOficial) December 15, 2024

Lula da Silva fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma na cabeça, que surgiu na sequência de uma queda que sofreu no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, em outubro.

Após sentir dores de cabeça, o Presidente brasileiro foi até à unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para realizar exames e, nessa altura, foi detetado que tinha uma hemorragia intracraniana. Na mesma noite, foi transferido para São Paulo.

Na manhã de quinta-feira, Lula da Silva foi submetido a um outro procedimento, uma embolização, para prevenir futuras hemorragias intracranianas, num procedimento que durou cerca de uma hora.