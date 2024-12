A ex-secretária de Estado da Justiça e antiga deputada do CDS, Teresa Anjinho, foi eleita a nova Provedora de Justiça Europeia pelo Parlamento Europeu com os votos de 344 deputados. O segundo candidato com mais votos, o holandês Reinier Van Zupthen, foi a escolha de apenas 177 deputados.

Teresa Anjinho já foi provedora-adjunta de Justiça em Portugal entre 2017 e 2022 e era até agora membro do Comité de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), uma entidade que investiga, por exemplo, as fraudes nos Fundos Europeus.

A Provedora de Justiça Europeia tem uma função similar aos Provedores de Justiça nacionais mas no plano europeu, tendo como missão receber queixas de todos os cidadãos que residem na UE relativamente a falhas das instituições europeias.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já reagiu no Twitter a felicitar a antiga governante, destacando que a eleição é “uma responsabilidade merecidíssima e um grande orgulho para Portugal”.