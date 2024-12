Pequeno Urso Gosto de Ti

De Benjamin Chaud (Orfeu Negro). 21€

O Pequeno Urso está de volta, numa história irresistível que pode também ser lida como um conto de Natal. Tudo começa quando a cria que conhecemos de umas certas férias tropicais decide construir uma cabana na floresta, para não ter de ouvir os roncos do Papá Urso na toca. O problema é quando uma guaxinim matreira lhe rouba o para-raios para o telhado. No encalço da pequena ladra, o ursinho leva-nos pelos cenários bem cheios de Benjamin Chaud, que aqui confirma ser um romântico incurável e ainda nos brinda com uma lindíssima e única árvore de Natal pop-up.

O Primeiro Natal do Pai Natal

Texto de Mac Barnett, ilustrações de Sydney Smith (Fábula). 13,95€

Como será o Natal do Pai Natal, para além de muito atarefado? Depois de tentar perceber como é que ele desce pela chaminé – no hilariante livro ilustrado por Jon Klassen –, Mac Barnett coloca outra importante questão e convoca o traço sensível e intimista de Sydney Smith para ajudar a responder. O livro parte de uma curiosa premissa: “antigamente, o Pai Natal não tinha Natal” e, depois de passar o ano inteiro a fazer presentes no Polo Norte e todas as noites de Consoada a entregá-los pelo mundo inteiro, na manhã de dia 25 já está novamente a trabalhar. Até que os duendes e um simpático urso polar decidem intervir. Com eles, vivemos a magia da data como se fosse também a primeira vez.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As Mais Belas Canções de Natal

Texto de Katie Cotton, ilustrações de Amy Adele (Jacarandá). 23,90€

No mesmo formato de O Quebra Nozes – Uma História Musical e As Quatro Estações Num Dia, este livro é acompanhado de sons. Neste caso, são oito excertos de famosas canções de Natal como o “Pinheirinho” e “A Rena do Nariz Encarnado”, com as respetivas letras e pautas, que fazem companhia a uma ternurenta história ilustrada, protagonizada por uma família de ratinhos em preparativos para o grande dia. No final, é ainda possível ficar a saber um pouco mais sobre as canções, algumas com origens que remontam ao século XVI.

Foxy & Meg Encontram Um Mas-mas

Texto de Ricardo Henriques, ilustrações de André Letria (Pato Lógico). 15€

Há 20 anos, André Letria criou uma dupla improvável: uma raposa amiga de uma galinha. Foxy & Meg tornaram-se protagonistas de livros para bebés, livros para colorir e filmes animados, hibernaram e regressam agora. Com texto de Ricardo Henriques, a nova coleção arranca com uma aventura que é uma homenagem à curiosidade, e mostra as duas amigas perante um grande objeto misterioso, que irá despertar uma série de perguntas. “Mas, mas”, e se for uma invasão extraterrestre? O suspense mantém-se até ao fim, assim como o humor.

Onde é que nós íamos?

Texto de Isabel Minhós Martins e Dina Mendonça, ilustrações de Madalena Matoso (Planeta Tangerina). 21,50€

Numa altura de populismos e de comunicação desenfreada, mas superficial, a Planeta Tangerina edita um livro sobre a importância e o prazer de conversar. Onde é que nós íamos? é um volume extenso, para deitar sementes em leitores mais crescidos, que mostra também a importância de debater e de aprofundar assuntos, num tom ao mesmo tempo filosófico e coloquial. Um livro aberto à conversa, que pergunta constantemente “tens outras ideias?” ou questões, e que é escrito também no diálogo entre as duas autoras e a ilustradora Madalena Matoso. Numa era de redes sociais, de mediação constante e de inteligência artificial, o livro propõe ainda vários desafios para experimentar, que são também formas de despertar a curiosidade, o espírito crítico e a capacidade de observação. Uma profunda homenagem a esse “espaço de liberdade para pensarmos e ouvirmos o que as outras pessoas pensam”, muito necessária.

A Mão e os Gestos da Ana Hatherly

De Catarina Sobral (Tinta da China X Centro de Arte Moderna da Gulbenkian). 14,90€

É o segundo volume da coleção Heroínas das Artes, editada pela Tinta da China em parceria com o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian para dar a conhecer mulheres artistas da coleção, de uma forma acessível. Desta vez, a biografada é Ana Hatherly, que queria ser cantora lírica e descobriu, enquanto recuperava de um pulmão perfurado na Alemanha, o que as suas mãos podiam fazer com uma caneta. Da poesia experimental (desenhada) às aulas de cinema em Londres, passando pelo regresso a Portugal e as colagens feitas com posters arrancados das ruas de Lisboa, as ilustrações e palavras de Catarina Sobral percorrem a obra multifacetada da artista com um inteligente fio condutor: a variedade de gestos que fez e experimentou ao longo da vida.

Benjamim e Papoila

Matthew Cordell (Nuvem de Letras). 13,25€ (cada)

O primeiro volume de Benjamim e Papoila traz uma medalha na capa: venceu um White Ravens e um Stregga, dois dos mais prestigiados prémios de literatura infantil. O próprio autor Matthew Cordell traz outra – foi galardoado com a Caldecott Medal – e assina aqui uma nova coleção, protagonizada por dois ratinhos. Os dois amigos não podiam ser mais diferentes: ele é como uma formiguinha responsável que armazena para o inverno, ela é mais uma cigarra que só pensa em divertir-se. Na primeira aventura, Tão Diferentes e Tão Amigos, ficamos a conhecer as suas personalidades e acompanhamo-los numa expedição perigosa ao Monte dos Uivos. Na segunda, Juntos Conseguimos!, é a vez de pegar nas bicicletas para uma corrida de ciclistas que vai pôr à prova esta amizade. Tudo dividido em capítulos emocionantes e ilustrado a tinta da china e aguarela – perfeito para as primeiras leituras autónomas.

Irmãos

Texto de Marie Le Cuziat, ilustrações de Hua Ling Xi (Orfeu Negro). 13,50€

Um é loiro, outro é moreno. Um gosta de subir às árvores e explode facilmente, enquanto o outro prefere observar e esconder-se. Ninguém diria que são irmãos, se a ficção não superasse tantas vezes a realidade. A partir de um tema universal, o texto de Marie Le Cuziat, com ilustrações belíssimas de Hua Ling Xi – autênticas pinturas a óleo –, constrói um retrato intimista sobre as diferenças na fraternidade, e a fraternidade à prova de diferenças.

Pedrito Coelho – O Desejo de Natal

De Beatrix Potter (Bertrand). 8,80€

Quentinha e acolhedora como a toca que lhe serve de cenário, nesta história passamos o Natal com Pedrito Coelho e as suas três irmãs, Flopsi, Mopsi e Rabinho-de-Algodão. Pedrito está determinado a ver finalmente o Pai Natal, a quem pediu um molho de rabanetes de presente, e tudo ganha luz nas ilustrações sempre ternas de Beatrix Potter.

As Peças Mais Pequenas

Texto de Miriam Alves, ilustrações de Yara Kono (Planeta Tangerina). 19,80€

As coisas mais pequenas podem ser as mais difíceis de explicar. Que o diga este “desafiozinho” lançado pela editora Planeta Tangerina à jornalista Miriam Alves, de mostrar o invisível – as células, átomos, eletrões, protões, neutrões e quarks que compõem tudo o que vemos – num formato de livro infantil. A ilustradora Yara kono é o microscópio que ajuda a ver o que o texto tão bem explica, e As Peças Mais Pequenas tem revisão científica do físico Carlos Fiolhais.

Cartas Felizes

Texto de Susanna Isern, ilustrações de Daniel Montero Galán (Nuvem de Letras). 13,95€

É um pouco nostálgica e simultaneamente intemporal esta história sobre um velho carteiro que todos os dias sai de casa bem cedo para distribuir cartas na sua bicicleta. Silencioso, percorre a floresta e com as mensagens que entrega acaba por juntar os animais que, de outra forma, seriam tão solitários como ele. Já ninguém escreve cartas é uma realidade que este carteiro de coração enorme não vai aceitar assim tão facilmente. E ainda bem.

Tão Simples

Texto de Alex Nogués, ilustrações de María Elina (Akiara). 15€

Mergulhar os pés num riacho. Receber o verão numa cama de rede. Plantar uma semente. Num registo sereno e até poético, este livro da Akiara relembra a beleza das coisas simples, também com simplicidade. Um convite para viver com menos e mais alerta para os pequenos grandes milagres da natureza e o que é verdadeiramente essencial à nossa felicidade.

Um Cão Singular

De Rob Biddulph (Porto Editora). 14,40€

As páginas cheias fazem quase lembrar os livros do Wally, mas com um cão-salsicha como protagonista. E os nossos olhos procuram o Cão Singular: o que veste um gorro e um cachecol coloridos em vez de um fato preto, como todos os outros, ou que prefere atirar a bola em vez de a chutar. Através de uma narrativa simples e de ilustrações garridas, Rob Biddulph constrói uma história sobre identidade, diferença, autoconfiança, e saber encontrar o seu lugar no mundo.

Um Cântico de Natal

De Charles Dickens (Fábula). 9,95€

É um clássico da época e da literatura universal, e chega mesmo a tempo de apresentar Charles Dickens e o sovina Scrooge aos jovens leitores. Indicado a partir dos 13 anos, Um Cântico de Natal passa-se numa Londres gelada, na noite de Consoada, quando o velho e avarento protagonista recebe a visita dos fantasmas do Natal Passado, Presente e Futuro, e começa a perceber quais os valores realmente importantes. Como lembra Maria Rosário Pedreira no prefácio, o livro continua absolutamente atual e Charles Dickens já sabia muito sobre a psicologia da felicidade no século XIX. É o 25º volume da cada vez mais completa e obrigatória coleção de livros de bolso Tesouros da Literatura, onde estão já publicados também Júlio Verne, Eça de Queirós, Mark Twain, Franz Kafka ou Luísa May Alcott.

Tens medo do Escuro? É que o Escuro tem muito medo de ti

Texto de Peter Vegas, ilustrações de Benjamin Chaud (Nuvem de Letras). 13,95€

O inconfundível Benjamin Chaud ilustra este livro onde o Escuro é uma personagem com nome próprio, que tem comidas favoritas e o cabelo sempre mal cortado (afinal, é muito difícil cortá-lo com as luzes apagadas). Uma forma original de falar de um velho medo das crianças, invertendo as ordens: aqui, é o escuro que passa o dia a esconder-se – e ainda por cima é trapalhão e faz-nos rir.

STOP

Texto de Ricardo Henriques, ilustrações de Pierre Pratt (Orfeu Negro). 15€

Pelas mãos de Ricardo Henriques e Pierre Pratt, vamos conhecer o último exemplar do polícia-sinaleiro, “mamífero raro, ainda mais do que o tigre-de-bengala, o rinoceronte-branco ou aquela-pessoa-que-escreve-cartas-de-amor”. Este último exemplar chama-se agente Simões e vai fazer de tudo para não ser arrumado a um canto por um semáforo. Uma homenagem sentida e mirabolante a uma profissão em vias de extinção, que para muitos ainda faz parte da memória da cidade.

Brincamos na Neve

De Verónica Fabregat (Akiara). 16,50€

Palavras para quê? Nesta pequena coleção de livros da Akiara, são as ilustrações que contam a história e os pequenos leitores que são convidados a imaginar os espaços vazios. Depois de dois volumes sobre uma ida à praia e um jogo de escondidas na floresta, em Brincamos na Neve a autora continua a explorar o ar livre e a inesgotável e irresistível natureza.

Red & Lulu

De Matt Tavares (The Poets and Dragons Society). 12€

Um casal de passarinhos vive feliz num abeto plantado no jardim de uma casa pequenina. A árvore sempre verde protege-os o ano inteiro, mas num dia de inverno acontece o impensável, a árvore é cortada e os dois são separados. Como escreve a editora, “será preciso um milagre para que Red e Lulu se tornem a encontrar”. Spoiler feliz: “é Natal, a época em que os verdadeiros milagres acontecem”.

O Urso que não Conseguia Dormir

De Duncan Beedie (Jacarandá). 12,90€

Está frio, e em breve será tempo de hibernar. O urso já tem tudo: uma caverna confortável, uma manta quentinha e a barriga cheia. Problema: não consegue adormecer. Desesperado, este protagonista com insónias vai observar como fazem os outros animais da floresta e tentar de tudo para conseguir finalmente descansar. Um livro com bastante humor, perfeito para ler antes de ir para a cama.

O Ladrão de Neve

Texto de Alice Hemming, ilustrações de Nicola Slater (Jacarandá). 12,90€

As estações mudam e o esquilo continua surpreendido. “Para onde é que foi a relva, Pássaro?”, pergunta, inquieto, quando vê o bosque coberto com um gelado manto branco. Depois de Essa Flor é Minha! e O Ladrão de Folhas, Alice Hemming faz uma homenagem ao inverno com O Ladrão de Neve. O registo divertido mantém-se, e a lição sobre a estação fria é aprendida sem se dar por isso.

Querido Dragão

De Emma Yarlett (Jacarandá). 13,90€

São cinco cartas urgentes que nascem de uma descoberta estapafúrdia: um dia, o Alex encontra um dragão na cave. Em envelopes presos nas próprias páginas estão as respostas e avisos que o menino vai recebendo por ter tal companhia em casa. Respostas igualmente estapafúrdias, escritas com imaginação e humor.

Gigante

De Rob Biddulph (Porto Editora). 14,40€

Duas baleias irmãs protagonizam esta fábula passada no fundo do mar, sobre coragem e entreajuda, ao jeito de David e Golias. Gigante é a baleia mais pequena do grupo, e Titã o seu irmão colossal, sempre pronto para escarnecer do tamanho do benjamim da família. Quando as coisas encalham, o pequeno herói prova que o tamanho do coração é o que verdadeiramente importa, numa história escrita em rima e com um bónus no final: Rob Biddulph tem o canal de Youtube #DrawWithRob, que se tornou um sucesso durante a pandemia, e através de um QR code é possível aprender a desenhar duas personagens com o autor.

As Crónicas de Natal

Texto de John Townsend, ilustrações de James Newman Gray (Jacarandá). 14,90€

É um livro em formato de calendário do advento, com 24 janelas na capa para abrir. Cada janela indica o número de página para o qual o leitor deve saltar, e nesse salto faz-se uma dupla contagem decrescente, à medida que vamos acompanhando os elfos, as renas, a Mãe e o Pai Natal a preparem tudo para o grande dia. Nestas Crónicas de Natal não faltam peripécias, voos de ensaio e até uma Estrela desaparecida, num livro pensado para acompanhar o mês inteiro e tornar-se uma tradição natalícia.

Enciclopédia das Criaturas Mágicas

Texto de Emily Hawkins, ilustrações de Jessica Roux (Fábula). 18,85€

A capa em tecido com gravações douradas dá a esta enciclopédia um ar antigo, e abrir as suas páginas é viajar até outro tempo e dimensão, aceitando que tudo é fantasia – até a nota do editor. “O volume original deste livro foi recentemente descoberto num armazém da Biblioteca Central de Atenas. Aparentemente, foi escrito há um século por um zoólogo chamado Dr. Dimitros Pagonis, e inclui apontamentos do diário de Artemis Matsouka”, lê-se logo ao início. Ao longo de mais de 60 páginas, estão as criaturas mágicas que ambos estudaram, do centauro à basilisco, do dragão ao hipogrifo, divididos por continentes. “Não nos é possível atestar a autenticidade dos conteúdos deste livro”, escreve ainda o “editor”. Nestas páginas eles estão bem vivos, e estudados à maneira dos naturalistas.

Um Presente Monstruoso

Texto de Meritxell Martí, ilustrações de Xavier Salomó (Jacarandá). 15,90€

O Dia das Bruxas encontra-se com o Natal neste livro onde um desfile de monstros e criaturas assustadoras vai desembrulhando os seus presentes. Claro que a festa tem outro nome – Noite Mundial do Terror –, há uma senha para entrar no bosque das trevas – “açúcar com estricnina é a melhor medicina” –, e dentro dos presentes estão coisas igualmente assustadoras. Resta levantar as abas dos embrulhos de cada um dos nove convidados para descobrir essas e outras surpresas.