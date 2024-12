Em atualização

Um carro atropelou várias pessoas num mercado de Natal de Magdeburgo, na Alemanha. O motorista já foi detido, avança a imprensa alemã. Há pelo menos duas pessoas mortas, uma delas uma criança pequena, segundo a emissora pública alemã MDR, que cita as autoridades governativas locais. A agência de notícias AFP avança, citando equipas de resgate, que entre 60 e 80 pessoas ficaram feridas, 15 deles em estado grave.

O primeiro-ministro da Saxónia-Anhalt, Rainer Haseloff, confirmou as duas mortes e revelou que o suspeito do crime é um médico da Arábia Saudita que trabalha na região e terá entrado na Alemanha em 2006. O Welt já tinha avançado, com base em fontes próximas das forças de segurança, com a mesma nacionalidade, acrescentando que o atacante terá nascido em 1974.

Segundo o porta-voz da cidade, Michael Reif, o atropelamento está a ser classificado como um “ataque ao mercado de Natal”. Segundo informações dos círculos de segurança, citados pela MDR, o suspeito detido em Magdeburgo não estava referenciado pelas autoridades alemãs.

Nas redes sociais, circula uma suposta imagem do atacante, bem como um vídeo do momento em que este é detido pela polícia alemã.

❗️???????? – In Magdeburg, Germany, a car deliberately drove into a crowd at a Christmas market, killing at least eleven people and injuring around 60, with some in critical condition, according to the Magdeburger Volksstimme. Emergency services, including rescue teams and… pic.twitter.com/6OhL6qL1BH — ????????The Informant (@theinformant_x) December 20, 2024

A polícia de Magdeburgo isolou o local porque havia suspeitas de um explosivo no carro do autor do crime. As autoridades admitem que o atacante não tenha agido sozinho. O carro com que o autor do crime se dirigiu para a multidão “pelo menos 400 metros adentro do mercado de Natal” ainda se encontra no local.

Todos os hospitais da cidade alemã de Magdeburgo estão a “preparar-se para um evento de vítimas em massa”, afirmou um porta-voz, citado pela Sky News. O mesmo jornal informa que um segundo mercado em Erfurt, no centro da Alemanha, está a ser evacuado. Não foi dada uma razão às pessoas no local para a evacuação e para o forte dispositivo policial presente.

“Os relatórios de Magdeburgo sugerem que algo de mau está prestes a acontecer“, afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz na rede social X. “Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado da população de Magdeburgo. Os meus agradecimentos às equipas de salvamento dedicadas nestas horas de angústia”, acrescenta.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

O atropelamento em massa, que ocorreu às 19h04 na hora local, foi confirmado pelo porta-voz do governo, Matthias Schuppe. Segundo testemunhas oculares, um veículo, que será um BMW de cor escura, entrou no mercado de Natal a grande velocidade. As testemunhas no local sinalizam vários feridos e possivelmente várias mortes. O responsável pelo mercado de Natal apelou à saída das pessoas do centro da cidade.

Um vídeo da MDR a ser difundido nas redes sociais, verificado pela CNN, mostra o carro em alta velocidade a entrar pela feira de Natal e a atropelar várias pessoas depois de ultrapassar as barreiras de segurança. Seguia em direção ao edifício da câmara municipal. Junto à feira existe também um centro comercial. Noutros vídeos é possível ver várias pessoas no chão e as equipas de segurança e de emergência no local.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araç Noel pazarına daldı, 11 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. pic.twitter.com/jTVg8RxMA3 — Odak TV (@OdakTV1) December 20, 2024

Outro vídeo partilhado nas redes sociais mostra o cenário após o ataque, com os membros dos serviços de emergência a atuar e várias pessoas a correr.

War der Täter in #Magdeburg etwa ein Christ, ein Buddhist, ein Jude oder vielleicht Atheist?…. Mir PLATZT DER KRAGEN, dass die Politiker nicht in der Lage sind das Problem Islamismus beim sch*i* ß Namen zu benennen & es konsequent zu bekämpfen????????pic.twitter.com/4Kz8B7bRU2 — Sh⚛di_2????️ (@IRAnahita) December 20, 2024

De acordo com informações recolhidas pelo jornal WELT, o primeiro-ministro Reiner Haseloff está atualmente a caminho do local do crime. A polícia já isolou o centro da cidade, avisando que os motoristas devem evitar Magdeburg. Testemunhas oculares e as imagens nas redes sociais mostram que o mercado de Natal está lotado de ambulâncias e paramédicos.

A situação lembra o ataque terrorista ao mercado de Natal na Breitscheidplatz, em Berlim, a 19 de dezembro de 2016, que matou 13 pessoas e deixou outras 70 feridas. Um terrorista islâmico sequestrou camião e e entrou no mercado de Natal repleto de pessoas em vésperas de Natal.