A alta-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, condenou esta sexta-feira o “ataque bárbaro” com mísseis russos que danificou a embaixada de Portugal em Kiev, na Ucrânia.

“Mísseis russos danificaram a embaixada de Portugal em Kiev. Nenhuma representação diplomática ser um alvo ou ser atingida. Isto é mais um ataque bárbaro da Rússia contra alvos civis que indica que não há qualquer vontade de paz”, escreveu Kaja Kallas na rede social X, pouco depois de ser noticiado que a representação diplomática na capital ucraniana foi danificada.

A ex-primeira-ministra da Estónia apresentou “total solidariedade para com os funcionários diplomáticos” portugueses.

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 20, 2024