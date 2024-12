Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Os serviços secretos da Coreia do Sul disseram esta sexta-feira que as forças militares da Ucrânia capturaram, pela primeira vez, um soldado norte-coreano destacado para apoiar o exército da Rússia.

“Como parte da troca de informações em tempo real com a agência de um país aliado, foi confirmado que um soldado norte-coreano ferido foi capturado”, acrescentou a Agência Nacional sul-coreana, em comunicado.

A confirmação de Seul surgiu depois de o portal noticioso ucraniano Militarnyi ter noticiado na quinta-feira a captura pelas forças ucranianas de um soldado norte-coreano durante uma operação na região de Kursk, na linha da frente ocidental da Rússia.

As forças ucranianas, que enfrentam uma invasão russa desde fevereiro de 2022, contra-atacaram em agosto passado e invadiram a região russa de Kursk, junto à fronteira, mantendo ainda o controlo sobre parte da região.

A Rússia tem desde então tentado expulsar o exército ucraniano, mas ainda não o conseguiu fazer na totalidade, apesar de ter recebido a ajuda de soldados enviados pela Coreia do Norte nos últimos meses.

O Militarnyi citou uma foto partilhada na plataforma de mensagens Telegram onde um soldado, possivelmente asiático e de aparência emaciada, é visto a ser transportado por soldados ucranianos, cuja identidade foi ocultada.

“O grupo de forças especiais realizou uma operação para destruir o inimigo no setor de Kursk. Além da conclusão bem-sucedida da tarefa, houve também troféus: prisioneiros, incluindo um mercenário norte-coreano, e um veículo blindado“, referiu o portal ucraniano.

Também na quinta-feira, os serviços de informações militares da Ucrânia disseram que as tropas norte-coreanas aliadas de Moscovo estão a sofrer pesadas perdas nos combates na região fronteiriça russa de Kursk e enfrentam dificuldades logísticas como resultado dos ataques ucranianos.

As autoridades de Kiev reivindicam que os ataques conduzidos perto de Novoivanovka estão a infligir pesadas baixas às unidades norte-coreanas, acrescentando que estas também estão a enfrentar problemas de abastecimento e de acesso a água potável.

No início da semana, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já tinha avançado que três mil soldados norte-coreanos foram mortos e feridos nos combates na região de Kursk.

Esta foi a primeira estimativa da Ucrânia sobre as baixas norte-coreanas, várias semanas depois de Kiev ter anunciado que a Coreia do Norte tinha enviado entre 10 mil e 12 mil soldados para a Rússia, para ajudar no esforço de guerra.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

A Rússia tem procurado quebrar a resistência da Ucrânia com vagas de ataques com mísseis de cruzeiro e de drones contra a rede elétrica ucraniana e contra outras infraestruturas vitais.