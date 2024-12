Apesar do empate na estreia, contra o Ipswich Town, as vitórias do Manchester United de Ruben Amorim contra Bodø/Glimt, Everton, Viktoria Plzen e até Manchester City deixaram a ideia de que algo podia mesmo ter mudado em Old Trafford com a chegada do treinador português. De repente, porém, surgiram três derrotas seguidas — e a esperança criada esvaziou-se.

De forma natural, como há anos acontece no Manchester United, várias vozes surgiram no espaço público a exigir melhores e maiores resultados. E Tim Sherwood, antigo jogador e treinador do Tottenham, foi um dos mais intensos. “Estou chocado com o quão mau tem sido o jogo desde que Amorim entrou. É correto dar-lhe tempo, ele fala bem, o que vai dar-lhe mais tempo, ao contrário de Ten Hag. E tem personalidade, mas não pode continuar assim, é o treinador do Manchester United. Gostaria de ver alguma coisa ao fim de dez jogos, mas não vejo nada. Não os vejo a controlar os jogos, há uma falta de organização. Têm de fazer melhor”, indicou.

Certo é que, à entrada para a receção ao Newcastle esta segunda-feira, o Manchester United estava no 14.º lugar, sete pontos acima da zona de despromoção. “Temos de melhorar, tentar ver os vídeos, aproveitar cada minuto de treino e tentar ganhar alguns pontos, porque isso é muito importante neste momento. Temos de sobreviver e ganhar algum tempo para trabalhar a equipa”, limitou-se a dizer Ruben Amorim depois da derrota contra o Wolverhampton de Vítor Pereira logo depois do Natal.

Era neste contexto que o Manchester United recebia o Newcastle, vindo de quatro vitórias consecutivas, no último jogo do ano. Ruben Amorim lançava De Ligt, Harry Maguire e Lautaro Martínez no trio de centrais, com Mazraoui e Diogo Dalot nas alas, e Amad Diallo e Zirkzee surgiam no apoio a Højlund. No banco, na verdade, aparecia Marcus Rashford, que não surgia nas fichas de jogo há quase um mês.

Alexander Isak abriu o marcador ainda nos instantes iniciais, num golo de cabeça onde as fragilidades defensivas do Manchester United ficaram demasiado evidentes (4′). Ainda dentro da primeira meia-hora, o Newcastle aumentou a vantagem por intermédio de Joelinton, que finalizou um lance extraordinariamente semelhante ao do primeiro golo (19′). Ruben Amorim reagiu com uma alteração tática, trocando Zirkzee por Kobbie Mainoo, mas ao intervalo os red devils estavam mesmo a perder por dois golos de diferença.

O treinador português voltou a mexer na segunda parte, lançando Alejandro Garnacho, Leny Yoro e Antony, mas já nada mudou até ao fim. O Manchester United perdeu com o Newcastle, somou a quarta derrota consecutiva e está agora a dez pontos da zona de apuramento para as competições europeias.

