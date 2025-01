O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou esta sexta-feira “profunda consternação” pela morte do bombeiro voluntário de Odemira, enviando condolências à família e à sua corporação.

“Recebi com profunda consternação a notícia da morte do bombeiro Dinis Conceição, que se encontrava ao serviço na Associação dos Bombeiros Voluntários de Odemira. Deixo as minhas condolências e solidariedade à família e a toda a corporação”, escreveu Luís Montenegro.

A mensagem foi publicada na conta do chefe do Governo na rede social X.

Recebi com profunda consternação a notícia da morte do bombeiro Dinis Conceição, que se encontrava ao serviço da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odemira. Deixo as minhas condolências e solidariedade à família e a toda a corporação. — Luís Montenegro (@LMontenegropm) January 3, 2025

O bombeiro da corporação de Odemira, que se encontrava no Hospital de São José, em Lisboa, morreu esta sexta-feira na sequência dos ferimentos provocados pelo despiste de um veículo de combate a incêndios, na quarta-feira, disse fonte da corporação.

Residente na freguesia de São Luís, o bombeiro fazia parte da corporação de Odemira “há cerca de 20 anos” e estava integrado numa das Equipas de Intervenção Permanente (EIP) de Odemira.

Na quarta-feira, a EIP, composta por cinco elementos, foi chamada a intervir “numa queimada autorizada” em Saboia, no interior do concelho de Odemira, que “se descontrolou”, explicou o presidente da associação humanitária.

“Tinham feito [o trabalho] e regressavam a casa” quando o veículo de combate a incêndios se despistou provocando ferimentos aos cinco bombeiros, explicou à Lusa o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, António Camilo.

Deste acidente resultaram outros três feridos graves, um dos quais foi transportado para o Hospital de Santa Maria, também em Lisboa, enquanto os outros dois foram levados para o Hospital de Portimão.

Questionado pela Lusa, António Camilo precisou que o bombeiro que se encontra no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com “um hematoma na cabeça”, continua a inspirar cuidados, apesar de, na quinta-feira se encontrar “relativamente melhor”.

Um dos bombeiros transportado para o Hospital de Portimão “foi operado ontem [quinta-feira] à tarde a uma fratura ao fémur” e o outro bombeiro, “com fraturas nos ossos da face”, foi transportado para o Hospital de Faro, onde efetuou exames e acabou por ter alta “ao final da tarde” de quinta-feira.

Já o bombeiro que tinha sido transferido para o Hospital de Beja, com “um hematoma na cabeça e um corte profundo no couro cabeludo”, também “veio ontem [quinta-feira] ao final da tarde para casa“, acrescentou.

Ministério da Administração Interna manifesta pesar por morte de bombeiro

A ministra da Administração Interna e os seus dois secretários de Estado expressaram esta sexta-feira “pesar e consternação” pela morte de um bombeiro de Odemira, na sequência do despiste de um veículo de combate a incêndios.

“Foi com profundo pesar e consternação que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e os secretários de Estado da Administração Interna e da Proteção Civil, Telmo Correia e Paulo Simões Ribeiro, respetivamente, tomaram hoje conhecimento do falecimento do Bombeiro de 1.ª, Dinis Campos Conceição, na sequência do trágico acidente rodoviário ocorrido na quarta-feira à noite, em Odemira, após o combate a um incêndio florestal em Saboia”, refere em comunicado o Ministério da Administração Interna (MAI).

Na nota, o MAI deseja ainda “rápida recuperação” a outros quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Odemira envolvidos no acidente.