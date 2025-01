Em atualização

O frio e o aumento das infeções respiratórias estão a colocar sob pressão os serviços de urgências dos hospitais do SNS, particularmente na zona da grande Lisboa. Às 10 horas deste domingo, vários hospitais somavam largas horas de espera para atendimento de doentes urgentes (com pulseira amarela). O pior caso é do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que apresentava um tempo de espera de mais de 15 horas.

Segundo os dados do portal dos Tempos Médios de Espera do SNS, o segundo hospital com maior tempo de espera é o Hospital de Vila Franca de Xira, com 8 horas e meia. Segue-se o Hospital Amadora-Sintra, com 7 horas de espera; o Hospital de Cascais, com 6 horas e meia, e o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com 4 horas de espera na urgência geral para doentes triados com pulseira amarela.

Segundo a triagem de Manchester, estes doentes deveriam ser vistos no prazo máximo de uma hora.

Privados também sentem pressão nas urgências e internamento

Também os hospitais privados estão a sentir a pressão nos serviços de urgência. “O que temos sentido é que há um aumento significativo da atividade, nomeadamente uma procura muito elevada nas urgências e uma maior pressão no internamento“, disse, à rádio Observador, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP). No entanto, Óscar Gaspar recusa a ideia de que esta situação se deva a um recurso em massa de doentes do SNS aos os privados, por insuficiência na resposta dos hospitais públicos. “A pressão dos hospitais privados não decorre do SNS”, sublinha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O responsável lembra que o aumento da pressão sobre as urgências “não é um fenómeno inesperado”, sendo “algo que decorre desta altura do ano”. “Nestes picos de frio, há mais infeções respiratórias, não é nada de diferente do que aconteceu nos anos anteriores”, realça Óscar Gaspar.

Os hospitais privados, que no ano passado foram responsáveis por 1,5 milhões de urgências (cerca de 20% do total do país), lamentam a falta de planeamento no sentido de haver uma cooperação entre o setor público e privado. “Mantemos a abertura [para cooperar] mas não é quando estão centenas de pessoas à porta de um hospital que se pode planear. É um trabalho que tem de ser feito com tempo“, defende o presidente da APHP, criticando a falta de resultados práticos, decorrente da intenção da Direção Executiva de contar com a colaboração do setor privado no inverno.

“No plano de inverno, publicado em agosto, há várias referências ao recurso ao setor privado e social, mas esse documento não teve nenhum reflexo prático. Eu próprio contactei o diretor-executivo do SNS para perceber o que pretendiam dos hospitais privados e não tivemos nenhuma resposta nesse sentido. Não houve articulação com o privado”, vinca.