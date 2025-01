Acompanhe o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Ucrânia diz ter lançado um contra-ataque na região fronteiriça de Kursk, dizendo que a “Rússia está a ter o que merece”.

Andrii Kovalenko, do Centro Ucraniano Contra a Desinformação, declarou, segundo a CNN, que as forças ucranianas lançaram ataques surpresa contra as tropas russas em várias localidades na região russa. Já o porta-voz da Presidência, Andriy Yermak, publicou uma mensagem curta no Telegram: “Região de Kursk, boas notícias, a Rússia está a ter o que merece”.

Porém, do lado do exército ucraniano não houve até agora nenhuma informação confirmada sobre novas operações em Kursk, nota o Kyiv Independent.

A primeira incursão militar da Ucrânia nesta região foi em agosto de 2024. Na altura, a Rússia foi apanhada desprevenida, com os olhares mais virados para o Donbass.

O ministério da Defesa russo garantiu já este domingo que os contra-ataques foram neutralizados, avançou a agência estatal russa Tass. Segundo essa informação, o ataque ucraniano teria sido feito através de dois tanques e vários veículos de combate que terão, nas palavras dos responsáveis russos, sido derrotados perto de Berdin, a cera de 15 quilómetros da fronteira.

Os blogs russos sobre a evolução do conflito, embora não sejam oficiais, revelam algumas informações sobre o conflito na Ucrânia e confirmaram os relatos dos confrontos em Kursk.

Ainda segundo a CNN, um dos blogs mencionou justamente os avanços da Ucrânia no norte, em direção a Berdin. “A nossa artilharia e tanques estão ativamente a combater o inimigo”, citou a estação de televisão.

Um segundo blog militar referiu que a Ucrânia “está a usar redes de arrasto de desminagem, tanques e outros veículos armados”. Ainda segundo esta fonte, o terreno gelado devido ao inverno estará a auxiliar no ataque.