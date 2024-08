Olho por olho. Ucrânia tenta começar nova fase da guerra e aproveita falhas russas em Kursk: "Foi uma chapada na cara para Putin"

Era quase um impasse. Em redor da região ucraniana do Donbass, as tropas russas estavam a fazer avanços lentos, conquistando algumas aldeias. No entanto, quase no 30.º mês de conflito, a Rússia e a Ucrânia estão numa longa guerra de atrito, em que não existe solução à vista no campo de batalha. Diplomaticamente, nenhum dos lados também dá sinais de querer ceder. Porém, contrariando este braço de ferro, Kiev adotou uma nova estratégia: entrou pelo território do país vizinho adentro e iniciou uma ofensiva na região Kursk, do outro lado da fronteira, perto da região ucraniana de Sumy.

As incursões em território russo por parte das tropas ucranianas, ou de grupos aliados que lutam contra o regime russo liderado por Vladimir Putin, não são novas nesta guerra. O que é inédito nesta ofensiva não é só a sua intensidade, mas também o seu sucesso. Apanhando a Rússia desprevenida e focada no Donbass, as forças de Kiev colecionam êxitos militares nesta nova linha da frente. Kursk, a região afetada e que faz fronteira com a Ucrânia, já declarou o estado de emergência. Os motivos? Pelo menos três mil pessoas foram retiradas das regiões fronteiriças. Há baixas. Os homens leais a Zelensky capturaram soldados inimigos. E um comboio militar foi destruído.

Neste cenário, a Rússia anunciou esta sexta-feira que irá reforçar a presença militar em Kursk e Belgorod, outra região fronteiriça com a Ucrânia que também já foi atacada. O Presidente russo criticou a “provocação em grande escala” e prometeu agir contra o “regime de Zelensky”. O chefe das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, assegurou, na quarta-feira, que as tropas de Moscovo tinham “travado” a ofensiva ucraniana. Mas a realidade revelou-se bastante diferente — e a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, admitiu, dois dias mais tarde, que Kiev está a “intensificar” os ataques em território russo.