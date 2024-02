A oferta televisiva está, desde há uns anos, assente na quantidade. Daí que seja fácil pensar que há de tudo para todos os gostos, géneros e feitios. Basta uma rápida análise mais cuidada para descobrir-mos falhas nessa teoria. Exemplo: pode ser bastante difícil encontrar uma série de comédia com episódios de 20 minutos que nos satisfaça. Shogun (a partir desta terça-feira, dia 27, na Disney+) vem agora ao mundo para comprovar esta ideia enquanto preenche uma dessas lacunas, ao inscrever-se na lista de títulos de um género que não tem recebido grande investimento, o drama histórico — ou, mais especificamente, a ficcionalização da história que aconteceu antes do século XX.

As últimas tentativas têm resultado em produções que fizeram deste um “género menor”, assente numa ideia de masculinidade heroica — seja em Roma (HBO Max) ou Vikings (Netflix) — e pouco mais. Independentemente da qualidade das séries, há algo de caricatural do seu tempo, com Roma a tentar vender a fórmula HBO para um público mais genérico através da reconstrução histórica, ou com Vikings a popularizar a virilidade de ginásio e o macho alfa em tempos de redes sociais. Este tipo de séries — e algumas das que têm sido construídas em volta das Guerras Mundiais, por exemplo — pensam pouco para lá do público-alvo. Há uma audiência a satisfazer e o foco fica aí limitado.

Por isso, é fácil perceber que, no meio disto, Shogun tem algo de diferente (e também porque aqui os portugueses fazem parte do grupo de vilões da história). E essa diferença faz com que Shogun seja mais apelativo para quem gostou muito de Guerra dos Tronos do que para quem procura algo em específico, seja uma série de samurais ou a mera ideia de “ficção histórica”.

