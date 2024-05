O viciante desconforto de "Baby Reindeer"

Qualquer que seja a relação que se crie com Baby Reindeer, goste-se ou não, a sensação de ver esta minissérie é coisa bruta. Se abriu a Netflix nas últimas semanas, com certeza que já reparou em Baby Reindeer nos lugares cimeiros do top, é provável que já tenha visto, muito provável que alguém já lhe tenha falado da série. Um daqueles fenómenos que acontecem de vez em quando, pouco esperados ou não, mas acontecem.

Baby Reindeer foi primeiro um espectáculo do humorista e performer Richard Gadd (escocês de 34 anos), um de vários que criou na década passada e que, aos poucos, lhe foram dando alguma credibilidade, seja no Edinburgh Festival Fringe ou em pequenas salas londrinas. Foi no Fringe que apresentou Baby Reindeer pela primeira vez, onde ganhou prémios e um balão de oxigénio para palcos e prémios maiores. Até que aconteceu a pandemia.

Parou o espectáculo, mas não parou o caminho até chegar à Netflix, numa minissérie de sete episódios — quase todos de trinta minutos — sobre a experiência de Richard Gadd ser assediado por uma mulher mais velha. Baby Reindeer, espectáculo e série, são baseados na história verídica do autor e esse é o primeiro elemento para o lado bruto da produção. Não tem só a ver com a primeira pessoa, mas pela forma como Gadd se vê no passado, como conta a própria história e como percebemos que tudo — tudo mesmo — faz parte de um processo. E neste “tudo” está também o “onde” chegou, “como” chegou e como isso se reflete na série de televisão.

[o trailer de “Baby Reindeer”:]

Richard Gadd é um narrador superlativo. Não vamos dizer que é ótimo a fazer de si próprio, mas é um ótimo performer, estudou, aprendeu a comunicar com o corpo e a expressar-se fisicamente. Nos últimos episódios há momentos em que não se percebe se o riso que lhe está a sair da cara são de regozijo, de gozo, de troça ou de desconforto. Também podem ser tudo isso e, qualquer que seja a leitura, serve a cena, a narrativa maior, ou seja, a forma como se vê o autor neste processo todo.

Ser um narrador de enormes qualidades possibilita que o espectador esteja vidrado na história de Donny Dunn (Gadd), que a comunicação nunca se perca, que até flua quando os e-mails de Martha Scott (a assediadora, interpretada por Jessica Gunning) surgem no ecrã. E a forma visual como estas mensagens aparecem escritas, como fazem parte da narrativa, criam uma cadência impressionante na experiência visual.

Acresce que Gadd faz um trabalho incrível em levar-nos a acreditar que a história é uma coisa durante os três primeiros episódios, para depois se perceber no quarto que é isso e outra coisa e, nos dois finais, que é isso, outra coisa e algo mais ainda. Para lá da experiência pessoal horrível de Gadd, este conta a história de forma cativante e faz-nos ficar não por razões de empatia ou prazer pelo horror, mas porque faz-nos questionar o nosso próprio lugar, a nossa experiência, o que somos, como agimos, mesmo quando a nossa experiência é infinitamente diferente à dele.