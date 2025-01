Um início de sonho. A cumprir o primeiro ano no comando técnico do Forest, 2024/25 está a ser uma temporada para Nuno Espírito Santo mais tarde recordar. Depois do 17.º posto na época transata, o clube de Nottingham já venceu em casa do Liverpool (0-1) e leva por esta altura 12 vitórias em 20 jornadas, ocupando o segundo lugar da Premier League em igualdade com o Arsenal (40 pontos). Esta segunda-feira, Espírito Santos voltou a vencer o Wolverhampton de Vítor Pereira (fora, 3-0) e somou o sexto triunfo consecutivo no Campeonato, algo que não acontecia desde que o clube foi… campeão da Europa.

Curiosamente, é na próxima semana que tricky trees e reds se voltam a encontrar, numa partida que pode colocar o Forest na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões e pelo… título, algo altamente improvável há poucos meses, já que a época passada terminou com muita instabilidade e uma perda de quatro pontos por violação das regras de lucro e sustentabilidade da Premier League. Com a equipa transformada, o trabalho de Nuno Espírito Santo continua a vir ao de cima, mas o português pretende manter os pés bem assentes no chão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não sei, talvez no final da temporada veja [a tabela classificativa]. Prometo que verei [risos]. Estamos a tentar construir algo bom juntos. Temos que aproveitar a caminhada, nada mais importa. A tabela não importa. Liverpool? Lamento não responder à sua pergunta, mas esta é a realidade. Temos que nos preparar bem para esse jogo [contra o Luton]. A Taça de Inglaterra é importante e é uma boa oportunidade para nós em termos de plantel. Podemos dar minutos aos jogadores, porque é uma temporada muito longa e precisamos que todos os jogadores tenham minutos. Eles precisam ter preparação física e ritmo [de jogo]. Primeiro vem o Luton”, partilhou Nuno depois do jogo com o Wolverhampton.

A grande temporada do Forest não tem passado indiferente em território inglês e, na Sky Sports, Jamie Carragher, que foi defesa do Liverpool, chegou mesmo a dizer que a equipa “estará na disputa pelo título” caso volte a vencer os reds. “O que digo agora é que se houver cinco vagas para a Liga dos Campeões, eles têm uma grande oportunidade”, acrescentou.

Segundo a Sky Sports, o Nottingham Forest tem por esta altura uma média de dois pontos por jogo e, em contrapartida, é a equipa da Premier League com menos posse de bola, o que espelha bem o plano de jogo de Espírito Santo, talhado para o contra-ataque e para as transições rápidas.

“Champions? Seria absolutamente incrível, acima de tudo pelos adeptos. Há alguns que podem passar por isso pela segunda vez. Dar-lhes essa oportunidade é o que realmente queremos fazer como equipa. Acreditamos nisso, mas não nos podemos precipitar. Encaramos cada sessão de treino e cada adversário. Há muita fé no grupo e nos adeptos. Há muita expectativa alta dos adeptos e é isso que nos motiva. Continuamos a olhar jogo a jogo e veremos até onde isso nos leva”, analisou Morgan Gibbs-White, uma das principais figuras da equipa.

Estatísticas jogam a favor de Espírito Santo

Para além da média francamente positiva de pontos e de se ter tornado a única equipa a derrotar o Liverpool na presente temporada, as estatísticas mostram outros dados que podem ser animadores para o Nottingham Forest. Desde 1979 que o clube não vencia seis jogos consecutivos (alcançou sete) e desde 1966/67 se tivermos em conta uma única temporada (duas séries de seis vitórias). Por esta altura, os tricky trees levam 40 pontos e, segundo os dados, das 70 equipas que somaram, pelo menos, 40 pontos nas primeiras 20 jornadas, só quatro não terminaram nos quatro primeiros.

Ao todo, a equipa de Nuno Espírito Santo leva nove jogos sem sofrer golos na Premier League e é a equipa com melhor registo neste capítulo, conseguindo não sofrer golos em quatro jogos seguidos pela primeira vez desde março de 1992 (série de cinco jogos). Desde que o português assumiu a equipa, em dezembro de 2023, só Erling Haaland (24) e Alexander Isak (23) marcaram mais golos (sem penáltis) que Chris Wood (21), a referência ofensiva de uma equipa que abriu o marcador em 16 dos 20 jogos, o registo máximo da competição.