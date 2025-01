O mau tempo adiou a estreia do tenista português Jaime Faria no Open da Austrália, na abertura do primeiro major da temporada em Melbourne, no qual a bicampeã Aryna Sabalenka e o alemão Alexander Zverev arrancaram com triunfos.

Numa jornada inaugural chuvosa, que, ao fim de mais de seis horas de interrupção, obrigou ao adiamento de muitos dos encontros agendados para este domingo, inclusive o do número dois nacional frente ao russo Pavel Kotov, a bielorrussa Sabalenka, líder do ranking WTA, iniciou a corrida pelo terceiro título consecutivo em Melbourne Park com uma vitória sobre a norte-americana Sloane Stephens, por 6-3 e 6-2.

Apesar de alguma expectativa para o embate entre duas campeãs de torneios do Grand Slam, Sabalenka, de 26 anos, não deu hipóteses à vencedora do Open dos Estados Unidos de 2017 e, ao fim de uma hora e 11 minutos, conquistou o 15.º triunfo seguido no Open da Austrália, marcando duelo na segunda ronda com a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (54.ª WTA).

Assim como a bielorrussa, a chinesa e vice-campeã do torneio australiano Zheng Qinwen também avançou para a segunda ronda, após eliminar a romena Anca Todoni (110.ª) em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-1.

A acompanhar a campeã olímpica, que jogou este domingo o primeiro encontro da temporada, vão estar a jovem russa Mirra Andreeva, 17.ª do mundo aos 17 anos, após a vitória frente à checa Marie Bouzkova (42.ª), por duplo 6-3, e a espanhola Paula Badosa (12.ª), responsável pela eliminação da chinesa Xinyu Wang (37.ª), com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-5).

Na competição masculina, Alexander Zverev, número dois mundial, encerrou a jornada deste domingo na Rod Laver Arena a confirmar o favoritismo sobre o francês Lucas Pouille (103.º ATP), agraciado com um wild card para o quadro principal, com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-4.

Duas vezes semifinalista do major dos Antípodas, em 2020 e 2024, o tenista germânico, de 27 anos, vai defrontar agora o espanhol Pedro Martinez (44.º), que beneficiou da desistência do italiano Luciano Darderi, quando estava por cima no marcador por 6-3 e 4-1, para seguir em frente na prova.

Ao contrário de Zverev, Casper Ruud e Kei Nishikori travaram longas batalhas na primeira ronda para garantir a manutenção no Open da Austrália, tendo sido os primeiros tenistas a disputar cinco sets nesta edição do Happy Slam.

Enquanto o japonês, antigo top 5 mundial, atualmente 76.º colocado, recuperou de uma desvantagem de dois sets a zero e salvou dois match points no terceiro parcial para superar o brasileiro Thiago Monteiro (106.º ATP), por 4-6, 6-7 (4-7), 7-5, 6-2 e 6-3, ao cabo de quatro horas e seis minutos, o norueguês Ruud eliminou o espanhol Jaume Munar.

À procura de atingir, pelo menos, os quartos de final do torneio pela primeira vez na carreira, o número seis mundial sobreviveu a um desafio repleto de altos e baixos, graças a 48 winners e 37 erros não provocados para se impor ao adversário (62.º), pelos parciais de 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 e 6-1.

Depois de ter visto a sua estreia em quadros principais do Grand Slam adiada, Jaime Faria vai entrar em ação esta segunda-feira no court 14 de Melbourne Park, onde o número um nacional e 33 do mundo, Nuno Borges, também vai jogar, no caso contra o francês Alexandre Muller (58.º), numa jornada que colocará igualmente em jogo o campeão em título, o italiano Jannik Sinner, e o sérvio Novak Djokovic, recordista da prova com 10 troféus e do Grand Slam com 24 títulos.