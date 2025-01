A Unidade Local de Saúde de Braga (ULS Braga) recebeu o primeiro robô cirúrgico que será instalado no bloco operatório nos próximos dias e estará disponível para formação do corpo clínico ainda durante este mês, foi anunciado nesta segunda-feira.

Em comunicado, a ULS diz que a primeira cirurgia com recurso àquela tecnologia deverá deverá acontecer no decorrer do primeiro semestre de 2025.

“O robô cirúrgico é composto por quatro braços giratórios e elevatórios, conectados a pinças de alta precisão que garantem uma abordagem segura e minimamente invasiva”, explica.

O procedimento é comandado por um cirurgião, que controla os movimentos dos braços do robô com as mãos e as funções das pinças através de pedais.

A câmara integrada oferece uma visualização detalhada e precisa do ato cirúrgico, permitindo que a equipa médica acompanhe o procedimento com total rigor.

“Este equipamento vai contribuir para a modernização da prática clínica da ULS Braga, para o reforço da capacidade de resposta às necessidades dos nossos utentes, e terá um impacto positivo na qualidade e eficácia dos cuidados que prestamos”, refere a diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Paula Vaz Marques.

A aquisição do robô cirúrgico é parte de uma estratégia mais ampla de melhoria das infraestruturas tecnológicas da ULS Braga, que inclui a compra de dois angiógrafos, duas ressonâncias magnéticas e uma tomografia axial computorizada (TAC).

O investimento global é de nove milhões de euros, com verba inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).