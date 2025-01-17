Um homem de 34 anos ficou esta sexta-feira em prisão preventiva, pela presumível autoria de um incêndio em habitação, ocorrido em novembro de 2024, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária.

“O suspeito foi ouvido esta manhã e como medida de coação ficou em prisão preventiva”, afirmou a fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O detido foi esta sexta-feira presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação no Tribunal de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ anunciou que “procedeu à identificação e detenção de um homem, de 34 anos, pela presumível autoria do crime de incêndio numa habitação em Moimenta da Beira”. O incêndio, ocorrido no dia 7 de novembro de 2024, deixou “a habitação destruída”, disse à agência Lusa a mesma fonte.

“Motivos fúteis estarão, alegadamente, na origem do incêndio, que acabou por colocar em perigo toda a habitação e outros edifícios contíguos”, indica ainda a nota da PJ de Vila Real.