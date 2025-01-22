A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens por suspeitas de criação de identidades falsas e empresas fictícias para abertura de contas bancárias, anunciou esta quarta-feira esta polícia.

Em comunicado, a PJ explicou que a operação aconteceu na segunda-feira, em Lisboa, e foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada, falsificação de documentos e fraude fiscal.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca, incluindo duas buscas domiciliárias, e dois dos homens foram detidos em flagrante delito.

Além das detenções, a PJ apreendeu ainda documentação relacionada com os crimes que estão a ser investigados, “nomeadamente documentos de identificação falsos, utilizados no âmbito da atividade criminosa”.

A investigação continua, acrescentou a PJ em comunicado, e os três detidos serão apresentados a um juiz de instrução para interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.