Desde a apresentação do MC20, em 2020, e ainda antes de se iniciar a produção em série do modelo, a Maserati fez desde logo saber que, além do coupé de carroçaria fechada, estava na calha uma versão aberta e uma outra mais ousada e agressiva, estando igualmente previsto um MC20 100% eléctrico. E depois de cumprir as primeiras três promessas, eis que o construtor italiano volta atrás com a decisão de construir o MC20 Folgore, a versão eléctrica do coupé, deixando esta tecnologia para os GranTurismo, GranCabrio e Grecale.

O MC20 é um dos modelos mais excitantes da Maserati dos últimos anos. Em 2021, arrancou a produção do coupé de dois lugares e motor central a gasolina, um 3.0 V6 biturbo que fornece 630 cv para puxar por apenas 1475 kg, o que lhe permite anunciar 2,9 segundos de 0-100 km/h e uma velocidade máxima de 325 km/h. Dois anos depois, foi introduzida a versão descapotável, denominada MC20 Cielo, que herda tudo do coupé original com carroçaria fechada e mais uns quilos de peso devido ao tejadilho retráctil. Este ano surgiu o terceiro elemento da família MC20, o GT2 Stradale, uma espécie de carro de corridas homologado para circular em estrada, com uma asa generosa e um splitter a condizer — a primeira assegura 370 kg de downforce a 280 km/h, enquanto o segundo se fica pelos 130 kg —, com a mecânica e o chassi regulados para uma condução mais dinâmica e ao “ataque”, seja ela praticada em estrada ou pista. Este GT2 Stradale, 60 kg mais leve e 10 cv mais potente, será certamente um superdesportivo mais divertido de conduzir, embora mais caro e menos confortável.

De acordo com a Maserati, os mais recentes estudos de mercado apontam para uma certa falta de interesse por superdesportivos alimentados a bateria neste segmento de preço, potência e capacidade de aceleração. Afirmam os responsáveis pela marca que os seus clientes dizem preferir desportivos de dois lugares com motores a combustão, pelo que o construtor de Modena optou por cancelar a produção do MC20 Folgore, deixando a possibilidade de optar por motores eléctricos para a restante gama, com quatro e cinco lugares.

Ainda que se perceba a opção da Maserati, a morte prematura da versão Folgore do MC20 é de lamentar, atendendo a que o coupé de dois lugares eléctrico deveria impressionar pela sua potência. Se, no mínimo, recorresse às mesmas unidades motrizes do GranTurismo, que supera 1200 cv de potência instalada (menos de potência disponível), o MC20 a bateria poderia elevar ainda mais a fasquia do GranTurismo Folgore, que retira apenas 761 cv dos três motores com 408 cv, o que não o impede de anunciar 324 km/h e 0-100 km/h em 2,7 segundos, batendo assim o MC20 standard e o GT2 Stradale em aceleração.