O Governo de Luís Montenegro vai nomear esta segunda-feira o antigo secretário de Estado do Mar e antigo deputado do PSD Pedro do Ó Ramos para a presidência da administração dos Portos de Sines e do Algarve, apurou o Observador.

A informação surge um dia depois de uma fonte do Ministério das Infraestruturas ter confirmado à Agência Lusa que o atual presidente, José Luís Cacho, iria ser substituído esta segunda-feira — uma decisão que, de acordo com a mesma fonte, teve parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), em “relatório datado de 12 de fevereiro”, que não é público.

Pedro do Ó Ramos foi responsável pela secretaria de Estado do Mar no Governo de Pedro Passos Coelho, tendo sido deputado eleito pelo PSD em várias legislaturas, com presença na comissão permanente de Agricultura e Pescas e da Agricultura e do Mar.

O Observador sabe que a escolha provocou incómodo junto de alguns setores do PS, por considerarem que o nomeado não tem experiência suficiente para o cargo e pelo timing da nomeação — precisamente um dia antes de ser votada a moção de confiança ao Executivo, que pode ditar a queda do Governo de Luís Montenegro.

O futuro presidente da administração do Porto de Sines, o maior do país, é licenciado em Direito e começou a sua carreira política na autarquia de Santiago do Cacém, onde foi membro da Assembleia Municipal e, posteriormente, vereador.

*Artigo corrigido às 17h30. Pedro do Ó Ramos não é atualmente secretário de Estado do Mar, tendo ocupado essa pasta no XX Governo Constitucional e não no atual