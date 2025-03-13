CPI das gémeas. Partidos contra relatório preliminar, PS alinhado com Chega e decisões adiadas

As críticas ao relatório preliminar apresentado pela deputada Cristina Rodrigues foram uma constante naquela que seria a última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas. Seria, mas não foi, porque os deputados concordaram em adiar a discussão e votação das propostas de alteração para a próxima terça-feira, aproveitando o facto de o Presidente da República ter marcado eleições para 18 de maio e, por isso, só dissolver a Assembleia na próxima quarta-feira.

A reunião desta terça-feira ficou também marcada por um momento inesperado: o PS alinhou com a conclusão mais sonante do relatório preliminar (da deputada do Chega) e defendeu que foi dado um tratamento “especial ao processo” das crianças por parte da Presidência da República.

A oposição ao relatório preliminar elaborado por Cristina Rodrigues não foi uma surpresa (os vários grupos parlamentares tinham vindo, desde a última sexta-feira, a manifestar profunda discordância com o texto) e começou a desenhar-se logo no início dos trabalhos, quando todos os partidos (à exceção do Chega) chumbaram um requerimento daquele partido para retirar da votação o relatório alternativo apresentado esta terça-feira pelo PSD e CDS. Quando tomou a palavra para defender o relatório que elaborara, Cristina Rodrigues escolheu o ataque, acusando PSD e PS de terem ficado incomodados com as conclusões, dado que, disse, têm responsáveis políticos envolvidos no caso.

PSD e PS “não conseguem esconder o desconforto” com as conclusões, disse deputada relatora

“O Chega não tem qualquer responsável político envolvido. Quem tem deputados políticos envolvidos é o PS e o PSD e não conseguem esconder o desconforto da factualidade vertida no relatório”, disse Cristina Rodrigues. “Não inventei o que as pessoas disseram”, defendeu ainda a deputada, considerando que “as pessoas [os depoentes] estiveram aqui em audições públicas e é isso que está transcrito, tal como os documentos”.

A resposta não se fez esperar. O deputado do PSD António Rodrigues pediu a palavra para devolver as críticas. “A relatora não consegue esconder o propósito que tem relativamente a este relatório. Diz que PSD e PSD estão a tentar defender os seus dirigentes. Não sei se Lacerda Sales é militante do PS. Mas sei que o Presidente da República não é militante do PSD”, disse António Rodrigues. Cristina Rodrigues ainda retorquiu. “O Chega não tem qualquer interesse pessoal no relatório”, garantiu, sublinhando que o relatório foi feito com isenção. Disse ainda que “existe uma conexão entre as pessoas visadas e esses partidos políticos [PSD e PS]”.

A chuva de críticas às conclusões preliminar começaram logo com o PSD, com António Rodrigues a defender que os factos se encontram distorcidos no texto apresentado na sexta-feira pela relatora. “Não nos revimos no relatório que foi apresentado. A factualidade encontra-se distorcida, tentando ir ao encontro dos objetivos iniciais dos requerentes da CPI”, disse o deputado, rejeitando que tenha havido qualquer abuso de poder por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. “Não se encontra refletido no relatório qualquer tipo de registo, referência ou propósito ao abuso de poder por parte do Presidente da República. Aquela conclusão foi forçada”, defendeu.