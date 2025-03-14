O Governo português congratulou-se, esta sexta-feira, com a conclusão das negociações para um tratado de paz entre o Azerbaijão e a Arménia, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

“Portugal congratula-se com a conclusão das negociações entre o Azerbaijão e a Arménia sobre o texto do tratado de paz”, lê-se na mensagem, na qual a diplomacia portuguesa acrescentou tratar-se de “um passo importante para a paz e a estabilidade no Cáucaso do Sul”.

Portugal congratula-se com a conclusão das negociações entre o Azerbaijão e a Arménia sobre o texto do tratado de paz. Um passo importante para a paz e a estabilidade no Cáucaso do Sul. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) March 14, 2025

Azerbaijão e Arménia definiram esta sexta-feira um acordo de paz na sequência de negociações destinadas a resolver o conflito de décadas entre os dois países do Cáucaso, que travaram duas guerras entre si por causa do enclave de Nagorno-Karabakh.

“O processo de negociações sobre o texto do acordo de paz com a Arménia foi concluído”, declarou à imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, Jeïhoun Baïramov.

Pouco tempo depois, a diplomacia arménia anunciou, num comunicado de imprensa, que “o acordo de paz está pronto para ser assinado” e que pretendia iniciar consultas “sobre a data e o local da assinatura”.

No entanto, num sinal de tensão, a Arménia criticou o Azerbaijão por ter feito um anúncio “unilateral”, quando Erevan pretendia que fosse um anúncio “conjunto”.

Os dois países travaram duas guerras, uma vencida pela Arménia após a queda da URSS, no início da década de 1990, e a outra vencida pelo Azerbaijão, em 2020.

Ambos os conflitos foram travados pelo controlo da região de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão.

As forças do Azerbaijão reconquistaram finalmente toda a região aos separatistas arménios em setembro de 2023, após uma ofensiva militar relâmpago.

Arménios e azeris têm estado envolvidos numa série de confrontos transfronteiriços desde a sua independência da URSS, em 1991.

A Rússia, a União Europeia (UE) e os Estados Unidos têm estado envolvidos em esforços de mediação em várias ocasiões.

As negociações bilaterais decorrem há vários anos e têm sido marcadas por períodos de progresso e de tensão.

A Arménia já reconheceu a soberania do Azerbaijão sobre esta região montanhosa, que os dois países consideram central para a sua história e da qual a população de etnia azeri fugiu nos anos 1990, após a vitória militar arménia.