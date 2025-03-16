Ruben Amorim teve uma semana como, muito provavelmente, não tinha desde os dias em que derrotou o Manchester City pouco depois de chegar a Inglaterra. Na sequência da goleada imposta à Real Sociedad, que carimbou a qualificação para os quartos de final da Liga Europa e albergou uma superioridade do Manchester United que há muito não se via, o treinador português conseguiu respirar — mas nem ele próprio pretendia grandes euforias.

A verdade é que, já este domingo e poucos dias depois da receção aos espanhóis em Old Trafford, onde Bruno Fernandes foi herói com um hat-trick e Diogo Dalot também marcou, o Manchester United já visitava o Leicester e procurava regressar às vitórias na Premier League — já que a última, em casa e contra o Ipswich Town, foi há praticamente um mês.

“Tudo é importante e temos de manter este sentimento de que conseguimos vencer jogos. Não importa o tempo de descanso ou o tempo de preparação para o próximo jogo, nós conseguimos. Demonstrámos contra o Arsenal [empate na última jornada] que temos de ser humildes e, muitas vezes, esquecemo-nos disso. Esqueçam a classificação e defrontem o Leicester como defrontaram a Real Sociedad. Temos, simplesmente, de vencer e melhorar a nossa posição na tabela. O mais importante é manter este sentimento de vitória e de que estamos a melhorar enquanto equipa”, explicou Ruben Amorim na antevisão da partida.

Neste contexto, este domingo, o treinador português lançava Højlund como referência ofensiva, apoiado por Eriksen e Alejandro Garnacho, sendo que Bruno Fernandes, Manuel Ugarte e Diogo Dalot também apareciam todos no onze inicial. Assim como Ayden Heaven, ala de 18 anos que foi muito elogiado por Ruben Amorim na antecâmara do jogo. Do outro lado, num Leicester que vinha de seis derrotas consecutivas, Ruud van Nistelrooy tinha o crónico Jamie Vardy no ataque.

O Manchester United abriu o marcador ainda na primeira parte e à passagem da meia-hora, com Højlund a voltar aos golos com um remate cruzado na grande área depois de uma boa transição rápida (28′). Ruben Amorim não mexeu ao intervalo, mas teve de fazer a primeira substituição logo no início da segunda parte, com Ayden Heaven a sair lesionado e de maca na primeira titularidade na Premier League, dando o lugar a Toby Collyer.

Já dentro dos últimos 25 minutos, com direito a assistência de Bruno Fernandes e através de um remate na grande área, Alejandro Garnacho aumentou a vantagem (67′). Nos descontos, foi mesmo a vez de o médio português manter a veia goleadora, fechando as contas com um pontapé de primeira a passe de Diogo Dalot (90′). No fim, o Manchester United venceu o Leicester, somou a segunda vitória consecutiva e regressou aos triunfos na Premier League, estando agora no 13.º lugar a dois pontos do Crystal Palace e com mais três do que o Tottenham.