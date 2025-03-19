No último domingo, antes do início do jogo entre o Arda Kardzhali e o Levski Sofia, na Bulgária, foi cumprido um minuto de silêncio em memória de Petko Ganchev. Mas o antigo atleta do Arda não tinha morrido, tendo-se tratado de um erro.

Tudo começou quando o clube da primeira divisão da Bulgária, o Arda Kardzhali, reagiu a uma falsa notícia que dava conta da morte de Petko Ganchev. Sem verificar a veracidade da informação, o clube prestou uma “última homenagem” antes do apito inicial frente ao Levski Sofia, com os jogadores a permanecerem em silêncio durante um minuto. Quando a partida começou, instalou-se a confusão.

Petko Ganchev marcou mais de 120 golos ao serviço do Arda Kardzhali. O antigo futebolista, de 78 anos, estava a chegar a casa quando a sua mulher lhe grita: “Petko, Petko, anunciaram na televisão que estás morto!”. Para o antigo atleta, uma tarde banal de domingo transformou-se num dia agitado a tranquilizar a família e os amigos, dizendo-lhes que estava vivo.

“Não conseguia perceber o que a minha mulher me estava a dizer e o que tinha acontecido. Depois, dois amigos telefonaram-me. Ser enterrado vivo é realmente muito stressante. Quando ouvi a terrível notícia, servi-me de um pequeno brandy”, contou Petko ao site búlgaro Blitz.

???????????? В Болгарии перед матчем «Арда» и «Левски» минутой молчания почтили память бывшего игрока гостей 78-летнего Петко Ганчева – а потом выяснилось, что он жив: – Я приехал домой – и тут жена встречает меня в слезах и кричит: «Петко, по телевизору сказали, что ты умер!» Когда… pic.twitter.com/F5syhVV4Dx — Спортс" (@sportsru) March 18, 2025

O Arda Kardzhali depressa se apercebeu do erro e admitiu que recebeu a notícia falsa da morte do antigo jogador, mas que não validou a veracidade da informação. O diretor desportivo do clube ligou a Petko e pediu-lhe desculpa pelo sucedido.

Também na página do Facebook, o clube tentou redimir-se ao emitir um comunicado no qual pede desculpa ao antigo jogador de futebol “por ter recebido informações incorretas sobre a sua morte”. “Desejamos a Petko muitos anos de boa saúde e que aproveite o sucesso da nossa equipa”, escreveram.

▲ O clube esclareceu a situação num comunicado nas redes sociais

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