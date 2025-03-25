A Câmara de Lisboa vai responder à petição que já reuniu milhares de assinaturas contra o abate de jacarandás na Avenida 5 de Outubro com duas apresentações públicas para “clarificar o projeto” urbanístico previsto para a zona de Entrecampos.

O anúncio foi feito pela vereadora do Urbanismo na CML, Joana Almeida, que indicou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que essas apresentações vão decorrer nesta sexta-feira (às 18h00) e na quarta-feira da próxima semana (17h30), no Centro de Informação Urbana de Lisboa.

“Informar e comunicar”, corroborou a diretora municipal dos Espaços Verdes, Catarina Freitas, na mesma conferência de imprensa, detalhando os números: no eixo em questão, situado no centro de Lisboa, existem 75 jacarandás, 30 serão mantidos, 20 serão transplantados (a que se juntarão dois plátanos) e os restantes 25 serão abatidos; simultaneamente, serão replantados 39 jacarandás, a que se juntarão 49 outras árvores.

A Avenida 5 de Outubro vai manter os atuais dois eixos de jacarandás, “a diferença é que vai deixar de ter carros” à superfície, sublinhou.

O transplante de jacarandás vai começar já para a semana, com os primeiros cinco, sendo que os seguintes serão agendados à medida do ciclo das árvores.