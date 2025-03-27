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O líder da Distrital do Porto do PAN, Hugo Alexandre Trindade, vai ser o cabeça de lista do partido naquele círculo nas próximas legislativas, depois de ter sido o número dois em 2024, anunciou nesta quinta-feira o PAN.

Hugo Alexandre Trindade, líder da Comissão Distrital do PAN do Porto desde novembro de 2024, foi o número dois do mesmo distrito nas últimas legislativas, atrás de Anabela Castro – que não consta agora nos primeiros oito nomes divulgados pelo partido para o segundo maior distrito do país.

Em comunicado, o PAN apresenta Hugo Alexandre Trindade como mestre em comunicação, com especialização em gestão de design e empreendedorismo e “cofundador de uma startup tecnológica voltada para a inteligência artificial e cofundador de uma associação ambiental”.

“Acredito que a política pode ser uma ferramenta para construir uma melhor sociedade onde o futuro das pessoas, em harmonia com os animais e a natureza, seja uma prioridade”, afirma Hugo Alexandre Trindade no mesmo comunicado.

Seguem-se na lista Manuela Carneiro, professora e comissária distrital do PAN Porto para o bem-estar animal, e que não constava na lista de 2024, Paula Costa, professora e deputada municipal na Maia, que passou do 12.º para o terceiro lugar e Rui Vidal, médico veterinário de formação e eleito local na freguesia de Campanhã, que desce uma posição em relação a 2024.

Vítor Parati, deputado municipal por Valongo e ativista ambiental, mantém-se em quinto lugar. Teresa Passos sobe do 18.º para o sexto lugar, Cristina Santos avança do 10.º para o sétimo, e Carlos Sousa encerra os primeiros oito nomes da lista.

Em comparação com a lista de 2024, caem dos oito primeiros lugares no Porto, além da antiga cabeça de lista Anabela Castro, Natacha Meunier, Rodrigo Reis, Ana Lúcia Cruz, Ricardo Jorge Couto e Rodrigo Andrade Pires.

Desde a sua fundação, o PAN só conseguiu eleger no círculo do Porto uma vez, nas legislativas de 2019 – o ano em que alcançou o seu melhor resultado nacional, com 3,3% dos votos. Nessa eleição, o partido elegeu quatro deputados: dois por Lisboa, um por Setúbal e um pelo Porto, onde Bebiana Cunha foi eleita com 3,46% dos votos no distrito.