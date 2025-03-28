Manifestantes anti-imigração retirados à força de varanda no Martim Moniz em Lisboa

Dois homens associados à extrema-direita foram esta sexta-feira retirados da varanda de um edifício particular na Rua do Benformoso, em Lisboa, onde protestavam contra a imigração, e identificados depois pela polícia juntamente com três apoiantes, anunciou a PSP.

Numa nota, a PSP informou que os homens exibiam tarjas e proferiram discursos contra a imigração, em português e em inglês, por volta da hora do almoço, numa altura em que uma “elevada concentração” de pessoas na Rua do Benformoso se organizava para aceder a um local de culto informal existente na Mouraria.

Os dois homens, associados a um movimento de extrema-direita, escalaram, com a ajuda de um escadote, até à varanda do primeiro andar de um prédio sem autorização do proprietário, um cidadão português, que não pretendia que a propriedade fosse utilizada no âmbito deste protesto.