Manifestantes anti-imigração retirados à força de varanda no Martim Moniz em Lisboa

Dois homens associados à extrema-direita foram esta sexta-feira retirados da varanda de um edifício particular na Rua do Benformoso, em Lisboa, onde protestavam contra a imigração, e identificados depois pela polícia juntamente com três apoiantes, anunciou a PSP.
Numa nota, a PSP informou que os homens exibiam tarjas e proferiram discursos contra a imigração, em português e em inglês, por volta da hora do almoço, numa altura em que uma “elevada concentração” de pessoas na Rua do Benformoso se organizava para aceder a um local de culto informal existente na Mouraria.
Os dois homens, associados a um movimento de extrema-direita, escalaram, com a ajuda de um escadote, até à varanda do primeiro andar de um prédio sem autorização do proprietário, um cidadão português, que não pretendia que a propriedade fosse utilizada no âmbito deste protesto.
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A PSP indicou que foi ordenado aos homens que se retirassem, mas, como não cumpriram a ordem, o proprietário facultou o acesso da polícia ao prédio, que os retirou coercivamente, cerca das 13h30.
Além dos dois que subiram à varanda, a PSP também identificou outros três homens “que os terão apoiado”.
A polícia realçou ainda que esta iniciativa não foi comunicada às autoridades competentes, nos termos da lei, e “teve potencial para ser considerada provocatória, dado que foram efetuados relatos” que os homens “se manifestavam também contra o islão”.
“Todavia, não foram registados quaisquer comportamentos violentos por parte dos cidadãos que presenciavam a ação”, acrescentou a PSP.
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