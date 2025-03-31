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Israel matou 1.001 pessoas na Faixa de Gaza desde que retomou as operações militares em 18 de março, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde do Hamas.

Nas últimas 48 horas, foram mortas 80 pessoas, disse o ministério num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Com as novas vítimas, o balanço da guerra entre Israel e o Hamas subiu para 50.357 mortos na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, segundo o ministério.

A guerra em curso foi desencadeada pelo ataque do Hamas em solo israelita em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.