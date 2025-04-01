Uma fuga de um político pró-russo para a Transnístria, a retaliação em declarar três diplomatas como persona non gratas e ameaças de “respostas duras”. A tensão aumentou esta segunda-feira entre a Rússia e a Moldávia, países que têm tido relações conturbadas desde a invasão da Ucrânia. A revelação do paradeiro de um antigo deputado condenado à revelia a 12 anos de prisão, Alexander Nesterovsky, é mais um problema para as ligações entre Chișinău e Moscovo.

Numa conferência de imprensa esta segunda-feira, o líder do Serviço de Informação e Segurança moldavo, Alexander Musteata, divulgou que Alexander Nesterovsky foi localizado na Transnístria, uma região pró-russa dentro da Moldávia. O antigo deputado fugiu para aquele território no passado dia 18 de março, horas antes de ser lida a sentença de um caso em que estava a ser julgado.

À revelia, a Justiça moldava condenou a 19 de março Alexander Nesterovsky a 12 anos de prisão e 500 mil leus moldavos (cerca de 25 mil euros) por corrupção passiva. O antigo deputado, que nega as acusações e alega que foram politicamente motivadas, foi condenado por ter ajudado a financiar ilegalmente um partido político pró-russo associado com o oligarca moldavo Ilan Shor, que está a ser procurado pelas autoridades moldavas e tem ligações ao Kremlin.

Ao que tudo indica, Alexander Nesterovsky terá fugido à detenção, já que cumpria medidas da coação em liberdade. O antigo parlamentar deslocou-se, no dia 18 de março, à embaixada russa em Chișinău e fugiu durante a noite para a Transnístria. As autoridades moldavas acusam agora a Rússia de ter organizado a fuga, revelando um vídeo no qual se vê uma carrinha com a matrícula da Transnístria a sair da embaixada.

SIS a publicat imagini cu Alexandr Nesterovschi care, cu o zi înainte de ași afla sentința, intră în ambasada Federației Ruse la Chișinău, ​​iar mai târziu cum un microbuz ai ambasadei FR trece de punctul de control în regiunea transnistreană. pic.twitter.com/5UTFxxqJSe — Ruslan Soltan (@ruslan_soltan) March 31, 2025

“Confirmamos informações de que a Rússia ajudou Alexander Nesterovsky a evitar que fosse detido. Essas ações são parte dos mecanismos russos de agressão híbrida contra a Moldávia, para as quais o serviços secretos alertaram repetidamente”, afirmou Alexander Musteata.

A Moldávia retaliou contra a alegada ajuda do Kremlin. O Ministério dos Negócios Estrangeiros moldavo declarou persona non grata três funcionários da embaixada russa. Esses diplomatas foram obrigados a abandonar o país devidas às “evidências claras de que as condutas das suas atividades eram contrárias ao seu estatuto diplomático”.

A Presidente moldava, Maia Sandu, também condenou as ações russas: “A interferência da Federação Russa no sistema judicial da República da Moldávia é inaceitável. Imagine-se que a República da Moldávia interferia com a justiça da Federação Russa”. A chefe de Estado adiantou também que pediu às autoridades da Transnístria para que entreguem Alexander Nesterovsky a Chișinău.

No entanto, Maia Sandu prevê que “não será fácil”, uma vez que a Transnístria “tem uma relação próxima com a Federação Russa e tentará evitar” que Alexander Nesterovsky seja entregue às autoridades moldavas.

Por sua vez, a Rússia deixou ameaças à Moldávia — e prometeu uma “resposta dura”. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, considerou que a decisão das autoridades moldavas era “injustificada”. “As ações hostis da liderança moldava não ficarão sem uma resposta adequada e dura”, assegurou a representante da diplomacia russa.