Prémio literário Astrid Lindgren tem sete nomeados portugueses e é anunciado esta terça-feira

As ilustradoras Madalena Matoso e Catarina Sobral, a organização cultural Bairro dos Livros e a autora Adélia Carvalho estão entre os nomeados para o prémio literário sueco ALMA 2025 — Astrid Lindgren Memorial Award, cujo vencedor é anunciado esta terça-feira.

O prémio, que toma o nome da escritora sueca para a infância Astrid Lindgren, criadora da Pippi das Meias Altas, é uma iniciativa do Conselho Sueco das Artes, tem um valor monetário de cerca de 431 mil euros e constitui o mais importante prémio na área da literatura infantil.

Para esta edição do ALMA há sete nomeados de Portugal: Adélia Carvalho e a Bairro dos Livros, nomeados pela primeira vez, e os ilustradores André Letria, Bernardo P. Carvalho, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mariana Rio, todos já nomeados em edições anteriores do prémio.

Os sete autores portugueses fazem parte de uma lista de 265 candidatos, de 72 países e regiões, que congrega autores, ilustradores, contadores de histórias e promotores da leitura, divulgada em outubro, pelo Conselho Sueco das Artes.

Adélia Carvalho, fundadora da livraria Papa-Livros, no Porto, e da editora Tcharan, deu aulas em várias escolas antes de se dedicar em exclusivo à escrita.

Licenciada em Educação de Infância pela Escola Superior de Educação do Porto é autora de vários livros infantis, entre os quais Quando for grande quero ser criança, O espelho, Elefante em loja de porcelanas e Era uma vez o cão.

O Bairro dos Livros é uma cooperativa cultural, com sede no Porto, que desenvolve projetos editoriais, expositivos e artísticos.