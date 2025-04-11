Vários jogadores de futebol mundialmente conhecidos estão a ser investigados no caso aberto em 2023 pelo Ministério Público de Itália por alegado uso indevido de sites ilegais de jogos. Entre os 20 novos suspeitos, que esta sexta-feira foram conhecidos, está Ángel Di María, jogador do Benfica, segundo avança o jornal italiano Corriere della Sera.

Os factos a ser investigados terão ocorrido entre dezembro de 2021 e outubro de 2023, quando Di María jogava na Juventus, em Itália.

As suspeitas que recaem sobre o jogador não estarão diretamente relacionadas com apostas de futebol, mas com jogos não autorizados pela entidade reguladora de jogos de sorte no país, em particular com jogos de póquer em mesas online dentro dos quais era possível aos organizadores criarem “salas fechadas” protegidas por senha e decidir os participantes do grupo de jogo.

Segundo o jornal italiano, nenhum dos jogadores envolvidos terá “vendido” jogos de futebol, aliás alguns mostram que jogaram sobretudo noutras modalidades, e diz-se que o verdadeiro motivo entre 2021 e 2023 para ingressarem nesta atividade não foi tanto tentar enriquecer, tendo em conta os salários milionários de que dispõem, mas sim ter “demasiado” tempo livre nos estágios das suas equipas e sobretudo das seleções nacionais e querer ocupá-lo com este tipo de atividades.

No entanto, segundo a acusação da procuradoria italiana o produto deste passatempo terá gerado “um rio de dinheiro”. Para o receber os atletas, entravam num esquema financeiro em que os pagamentos eram realizados à casa de apostas por intermédio de uma relojoaria, onde “compravam” relógios Rolex, que não chegavam a receber.