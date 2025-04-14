No anúncio “inspirado em factos reais”, vê-se um guarda prisional a usar o telemóvel. Enquanto isso, um grupo de cinco presidiários usa um escadote para subir as paredes daquilo que aparenta ser uma prisão. Por trás, uma voz-off diz a frase: “Quando não estás satisfeito com o trabalho, que estejas satisfeito com a net”.
O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional não gostou e, “indignado”, prometeu avançar com uma providência cautelar contra a publicidade da WOO que evoca a fuga dos cinco presos de Vale de Judeus. A marca que pertence à NOS, em resposta ao Observador, afirmou que ia retirar a campanha do ar.
“Em publicidade não vale tudo. Não podemos pôr em causa o bom nome da guarda prisional com este tipo de publicidades”, acusa Frederico Morais, presidente do sindicato representante da classe profissional, em declarações ao Observador.
A situação retratada lembra, para os guardas, a ocorrida na Prisão de Vale de Judeus, em que cinco homens também fugiram. “Já não basta a fragilidade em que a situação nos deixou, quanto mais tentarem fazer de nós alvo de chacota”, disse ainda.
Chefes da guarda prisional dizem que preocupação com baixas ignora quadros por preencher
“É direito do corpo da guarda prisional estar indignado e exercer todas as formas possíveis para mostrar a indignação e travar esta publicidade”, acrescentou, sublinhando o papel da providência cautelar para garantir este direito.
“Não vale tudo, há um bom senso, há ética profissional que tem de respeitar a ética das outras pessoas”, acrescentou Frederico Morais, sublinhando que “há muitas maneiras de fazer publicidade, há muitas maneiras de angariar clientes e esta não é, certamente, a mais correta”.
[Já saiu o quarto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]
WOO vai retirar campanha publicitária
Em resposta às críticas dos guardas prisionais, a WOO, contactada pelo Observador, afirmou que tinha dado indicações para retirar a campanha do ar.
“Temos o maior respeito pelo trabalho dos guardas prisionais e pelo papel fundamental que desempenham na nossa sociedade. Nunca foi nossa intenção ofender ou desvalorizar o seu trabalho“, afirmou a aoperadora nacional digital com serviços de voz, TV e internet móvel.
“A campanha em questão foi concebida num tom humorístico, como é habitual na comunicação da WOO, com o objetivo de ilustrar situações do quotidiano, e não como crítica. Lamentamos sinceramente que a campanha tenha sido interpretada de forma diferente da pretendida”, acrescentou.