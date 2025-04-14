No anúncio “inspirado em factos reais”, vê-se um guarda prisional a usar o telemóvel. Enquanto isso, um grupo de cinco presidiários usa um escadote para subir as paredes daquilo que aparenta ser uma prisão. Por trás, uma voz-off diz a frase: “Quando não estás satisfeito com o trabalho, que estejas satisfeito com a net”.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional não gostou e, “indignado”, prometeu avançar com uma providência cautelar contra a publicidade da WOO que evoca a fuga dos cinco presos de Vale de Judeus. A marca que pertence à NOS, em resposta ao Observador, afirmou que ia retirar a campanha do ar.

“Em publicidade não vale tudo. Não podemos pôr em causa o bom nome da guarda prisional com este tipo de publicidades”, acusa Frederico Morais, presidente do sindicato representante da classe profissional, em declarações ao Observador.

A situação retratada lembra, para os guardas, a ocorrida na Prisão de Vale de Judeus, em que cinco homens também fugiram. “Já não basta a fragilidade em que a situação nos deixou, quanto mais tentarem fazer de nós alvo de chacota”, disse ainda.

“É direito do corpo da guarda prisional estar indignado e exercer todas as formas possíveis para mostrar a indignação e travar esta publicidade”, acrescentou, sublinhando o papel da providência cautelar para garantir este direito.

“Não vale tudo, há um bom senso, há ética profissional que tem de respeitar a ética das outras pessoas”, acrescentou Frederico Morais, sublinhando que “há muitas maneiras de fazer publicidade, há muitas maneiras de angariar clientes e esta não é, certamente, a mais correta”.

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WOO vai retirar campanha publicitária

Em resposta às críticas dos guardas prisionais, a WOO, contactada pelo Observador, afirmou que tinha dado indicações para retirar a campanha do ar.

“Temos o maior respeito pelo trabalho dos guardas prisionais e pelo papel fundamental que desempenham na nossa sociedade. Nunca foi nossa intenção ofender ou desvalorizar o seu trabalho“, afirmou a aoperadora nacional digital com serviços de voz, TV e internet móvel.

“A campanha em questão foi concebida num tom humorístico, como é habitual na comunicação da WOO, com o objetivo de ilustrar situações do quotidiano, e não como crítica. Lamentamos sinceramente que a campanha tenha sido interpretada de forma diferente da pretendida”, acrescentou.