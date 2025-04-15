Quando Katy Perry recebeu a chamada de Lauren Sánchez com o convite para fazer parte da tripulação totalmente formada por mulheres e viajar para o espaço num foguetão da Blue Origin, a sua primeira reação foi: “O que é que eu vou usar?” A cantora revelou a preocupação à revista Elle, sem imaginar que, afinal, a mulher de Jeff Bezos também já tinha pensado nisso. É que cinco meses antes da missão, Sánchez entrou em contacto com Fernando Garcia e Laura Kim, os diretores criativos da Oscar de la Renta e fundadores da marca Monse, e pediu-lhes para desenhar fatos especialmente para esta ocasião.

“Geralmente estes fatos são feitos para os homens e depois são adaptados para as mulheres”, justifica Lauren Sánchez à secção de estilo do New York Times. “Acho que temos fatos elegantes, mas que também levam um pouco de picante para o espaço“. Perry também aprovou: “São fatos com os quatro F’s: função, fashion, flare e futuro“.

Justo, com fecho até a cintura e calças flare

As peças foram feitas à medida para cada tripulante e produzidas por uma empresa especializada em efeitos especiais e vestuários para filmes, a Creative Character Engineering, todas em neoprene resistente ao fogo. Como a tripulação não iria sair da cápsula, os trajes não precisavam de sistemas de suporte à vida, como oxigenação e o famoso capacete de astronautas. Mesmo assim, Fernando Garcia destaca que era importante que os fatos juntassem “simplicidade e conforto”. “Mas também queríamos algo que fosse um pouco perigoso, como um fato de motocross. Ou um fato de ski. Lisonjeiro e sexy“. Laura Kim adiciona: “Pessoalmente, gosto que seja bastante ajustado ao corpo”.

A criação final é um fato com uma camada de compressão, um fecho que abre até a cintura, um cinto ajustado, e fechos de lado nas pernas, para aumentar o efeito flare ao gosto de cada tripulante. Os tons de azul mais escuros nas laterais servem para dar um efeito visual mais alongado ao corpo.

Como a tripulação foi escolhida

A jornalista e filantropa Lauren Sánchez, que é noiva de Bezos, liderou o grupo de mulheres composto ainda pela cantora de pop Katy Perry, a produtora de cinema Kerianne Flynn, a antiga cientista da NASA Aisha Bowe, a co-apresentadora do CBS Mornings, Gayle King, e Amanda Nguyen, uma ativista pelos direitos humanos que se tornou a primeira mulher vietnamita a voar para o espaço.

[Já saiu o quarto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

À Elle, Sánchez disse que escolheu cada uma das mulheres por causa das suas “habilidades comprovadas de inspirar outros”. “Todas estas mulheres são contadoras de histórias das suas próprias formas. Elas vão subir ao espaço e poder contar o que sentiram de maneiras diferentes”. E já começaram, minutos depois de pousarem na terra nesta segunda-feira. Katy Perry revelou que vai escrever uma canção sobre a experiência no espaço, depois de ter escolhido cantar What A Wonderful World, de Louis Armstrong, durante o voo. “Acho que não é sobre mim ou sobre as minhas músicas, foi sobre uma energia coletiva. É sobre este mundo maravilhoso que vimos e apreciámos de lá”, disse a cantora, citada pela Sky News.

Entre as seis tripulantes, apenas uma hesitou ao convite. Gayle King confessa que a sua primeira reação ao receber a ligação de Lauren Sánchez e Jeff Bezos foi “não”. “Quando cobri o primeiro voo com humanos da Blue Origin, com Jeff e o seu irmão, pensei: ‘Uau, bom para ele que foi a primeira vez’. Ele disse-me: ‘Eu vou. É a prova do quanto acredito nisto’. Desde então falei com muitas pessoas que estiveram lá em cima. Então tive muito medo, mas também sei que é muito interessante estar amedrontada e excitada ao mesmo tempo”.