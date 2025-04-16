A OpenAI está a avançar com a criação da sua própria rede social, noticiou o meio de comunicação norte-americano The Verge na terça-feira, citando várias fontes familiarizadas com o assunto.

O projeto está nas “fases iniciais” e não é claro se o plano da OpenAI é lançar a rede social como uma aplicação autónoma ou integrá-la no ChatGPT, o seu popular chatbot de inteligência artificial (IA).

Segundo o The Verge, o diretor executivo da empresa, Sam Altman, tem vindo a pedir feedback sobre o projeto a pessoas externas.

A 11 de fevereiro, Elon Musk — que fez parte da equipa inicial da OpenAI e depois deixou a empresa — ofereceu-se para comprar a empresa por 97,4 mil milhões de dólares (86,3 mil milhões de euros).

A tensão entre Elon Musk e Sam Altman é bem conhecida e, se a OpenAI optar por criar a sua própria rede social, a situação será ainda mais preocupante, uma vez que seria mais um rival da rede X, a rede social de que Musk é proprietário e que tem a sua própria IA, sob o nome Grok.

Uma nova rede seria também uma sombra para a Meta (empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp), uma empresa que também está a lutar para se tornar relevante no mundo da IA generativa e que, de acordo com a imprensa especializada, planeia adicionar um “feed social” à sua próxima aplicação autónoma para o seu assistente de IA.

Quando, em fevereiro, a estação norte-americana CNBC disse que a Meta planeava lançar uma aplicação de IA independente num esforço para competir com o ChatGPT da OpenAI, Altman escreveu no X que talvez desenvolvessem uma “rede social”, de acordo com o The Verge.

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Como o CEO da empresa, Sam Altman, observou na semana passada, que a OpenAI tem 500 milhões de utilizadores ativos semanais.

O ChatGPT tornou-se a aplicação mais descarregada a nível mundial no mês passado.