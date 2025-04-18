Luigi Mangione foi indiciado num tribunal federal nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, pelo homicídio do CEO da UnitedHealthCare, Brian Thompson, em dezembro. O jovem de 26 anos vai passar assim a enfrentar quatro acusações federais: duas por perseguição, uma por homicídio com arma de fogo e uma contraordenação por ter usado um silenciador, diz a NBC News.

Mangione também enfrenta 11 acusações no estado de Nova Iorque, incluindo uma de homicídio em primeiro grau e duas de homicídio em segundo grau — uma das quais associada a terrorismo —, para além de posse e falsificação de armas.

O jovem é acusado de assassinar Brian Thompson a 4 de dezembro de 2024. Mangione terá aproximado-se e atirado pelas costas do CEO da UnitedHealthCare em Manhattan, à saída de uma conferência para investidores. O Ministério Público norte-americano já tinha anunciado no início de abril que pretende pedir a pena de morte.